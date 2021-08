Voci d’Europa, riparte la macchina organizzativa

Il Coro Polifonico Turritano al lavoro per la manifestazione che si svolgerà dal 15 al 19 settembre. I Tenebrae ospiti speciali della XXXVIII edizione del Festival

Porto Torres. Si rimette in moto la macchina organizzativa del Festival internazionale di musiche polifoniche “Voci d’Europa”. Giunta alla sua XXXVIII edizione, la kermesse organizzata dal Coro Polifonico Turritano sotto la direzione artistica del Maestro Laura Lambroni, si svolgerà dal 15 al 19 settembre, finalmente in presenza dopo la parentesi a porte chiuse – esclusivamente in tv e in streaming – dello scorso anno. Nonostante le difficoltà dettate dalle regole governative, gli organizzatori si sono rimessi al lavoro con entusiasmo per dare continuità ad un appuntamento storico e di enorme respiro internazionale.

La prima straordinaria novità è data dalla presenza, confermata proprio nei giorni scorsi, di una formazione di grande prestigio: nella serata finale del festival, il 19 settembre, alle 21.15, nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, si esibiranno i “Tenebrae”, diretti da Nigel Short. Il gruppo vocale si sta imponendo prepotentemente nella scena della polifonia mondiale. Descritto come “fenomenale” (The Times) e “bello in modo devastante” (Gramophone Magazine), il pluripremiato coro inglese è rinomato per la sua passione e precisione. Sotto la direzione di Nigel Short, i Tenebrae si esibiscono nei festival e nelle location più importanti di tutto il mondo, tra i quali il BBC Proms, l’Edinburgh International Festival, il Gewandhaus di Lipsia (Germania) e il Melbourne Festival (Australia). L’ensemble è rinomato per le sue acclamate interpretazioni di musica corale che vanno dalle ammalianti opere appassionate del Rinascimento fino ai capolavori contemporanei. I Tenebrae sono anche spesso impegnati con le migliori orchestre internazionali, apparendo regolarmente al fianco dell’Academy of Ancient Music, dell’Aurora Orchestra e della Britten Sinfonia. Inoltre curano l’annuale Holy Week Festival in collaborazione con la St John’s Smith Square. Da oggi, martedì 17 agosto, si aprono le prenotazioni per il concerto dei Tenebrae, per il quale sono disponibili posti limitati: si dovrà inviare una mail a info@vocideuropa.it con il dettaglio dei nominativi e dei numeri di telefono di tutte le persone che intendono partecipare alla serata. L’ingresso sarà gratuito e per accedere all’evento sarà obbligatorio il Green Pass, come stabilito dal decreto del governo nazionale per quanto riguarda gli spettacoli. Il Coro Polifonico Turritano, organizzatore della manifestazione sin dalla prima edizione datata 1979, sta stipulando ulteriori accordi con istituzioni e privati per concerti e altri eventi collaterali da svolgersi nei giorni di settembre storicamente dedicati al festival polifonico più longevo della Sardegna, che verranno presentati nelle prossime settimane. Inoltre, tra le novità dell’edizione di quest’anno c’è il Pass Voci d’Europa, grazie al quale si potrà avere accesso a tantissimi sconti e agevolazioni sulle tariffe standard presso le strutture convenzionate, dal pernottamento alla ristorazione, dalle visite dei luoghi di cultura agli acquisti nelle botteghe artigianali. Per ottenere il proprio

Pass basterà effettuare una donazione minima di 7 euro tramite PayPal al link https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=VVM4QL98D75EC oppure attraverso un bonifico bancario (Intestatario: Associazione Coro Polifonico Turritano; Banca: Banco di Sardegna; IBAN: IT26A0101585030000000015137; Causale: VDE PASS – Nome e Cognome): la ricevuta della donazione unitamente al proprio nominativo dovrà essere inviata alla mail info@vocideuropa.it. Il ritiro del Pass avverrà poi in prossimità delle date del Festival, in giorni e orari concordati con lo Staff.

