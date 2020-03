Voce Amica Sassari – Telefono Amico Italia cambia numero

Arrivederci 199 284 284, Benvenuto 02 2327 2327. L’emergenza Coronavirus fa crescere il bisogno di ascolto e supporto telefonico

Sassari. «Nel solo mese di marzo abbiamo ricevuto oltre 4mila contatti telefonici e una telefonata su 4 ha avuto come tema principale proprio l’apprensione generata dall’emergenza Coronavirus». Voce Amica Sassari rimane in prima linea in un momento nel quale cresce il bisogno di ascolto e supporto telefonico. La novità è adesso questa: cambia il numero di telefono. «Questo importante picco del bisogno di ascolto ci ha portato ad accelerare un processo che era già stato pianificato: la sostituzione del numero unico 199.284.284 con il numero 02 2327 2327, che permetterà a tutti gli utenti con piani tariffari che includono minuti illimitati di eliminare anche i costi vivi della chiamata. Il nostro servizio di ascolto, ovviamente, è sempre stato gratuito ma la telefonata in sé è a carico dell’utente, che, chiamando il numero 199, doveva sostenere un piccolo costo vivo. L’attivazione di un numero urbano ci consente, ora, di annullare anche quel costo: tutti coloro che hanno piani tariffari che prevedono minuti illimitati potranno mettersi in contatto con noi senza nessuna spesa viva e tutti gli altri sosterranno solo il costo di una qualunque chiamata verso fisso. Si tratta di un passo in più per rispondere alle esigenze dei numerosissimi utenti che, ogni giorno, chiedono aiuto e supporto agli oltre 500 volontari della linea di ascolto».

«In questi giorni di emergenza le persone che si mettono in contatto con noi manifestano forti disagi legati alla difficoltà di adattarsi a questa nuova situazione di isolamento. In particolare, i giovani manifestano principalmente problemi legati alla limitazione della loro libertà e alla stretta convivenza con la famiglia, mentre gli anziani si sentono ancora più soli e soffrono molto l’isolamento e la perdita delle loro abitudini quotidiane. Particolarmente delicati, in questi casi, sono i giorni di festa. Per questo abbiamo deciso di potenziare il nostro servizio di ascolto telefonico nel week end di Pasqua: i nostri volontari, solitamente raggiungibili dalle 10 alle 24, saranno attivi h24 da sabato 11 a lunedì 13 aprile. Il servizio di ascolto di Voce Amica Sassari affiliata a Telefono Amico Italia può essere raggiunto oltre che attraverso il numero 02 2327 2327, anche via mail attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it e via chat attraverso il numero WhatsApp 345 0361628».

«Il nuovo numero 02 2327 2327 si inserisce in un più ampio percorso di crescita e miglioramento finalizzato a rendere il nostro servizio di ascolto sempre più accessibile, accogliente e attento ai bisogni delle persone ci contattano. In questi giorni abbiamo potenziato anche il servizio Mail Amica e il servizio WhatsApp. Rileviamo, in particolare, un vero e proprio picco dei contatti attraverso WhatsApp, che a marzo sono quasi raddoppiati rispetto ai mesi precedenti. I nostri volontari, che sono tutti attentamente e adeguatamente formati, non si limitano ad ascoltare in silenzio, ma cercano sempre il dialogo, aiutando le persone a fare chiarezza tra i propri pensieri e a sentirsi meglio. Il nostro payoff è, infatti, “l’ascolto risponde”».

