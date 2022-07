Visioni Solidali, stasera noiDonne 2005 presenta “La prima donna”

Nel cortile di Palazzo Ducale sarà proiettata la pellicola evento di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma del 2019

Sassari. Nell’ambito della rassegna “Visioni Solidali” stasera 12 luglio nel cortile di Palazzo Ducale alle 21, sarà proiettata la pellicola proposta dall’associazione noiDonne 2005: “La prima donna” (Documentario, Italia, 2019 – Durata 90 minuti – Regia di Tony Saccucci, con Licia Maglietta – Distribuito da Cinecittà Luce), evento di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma del 2019. Chi era Emma Carelli? Una soprano di fama internazionale e un’impresaria talmente abile da diventare la prima donna direttrice artistica e sovrintendente di un teatro italiano, il Costanzi, poi trasformato nel Teatro dell’Opera di Roma.

La rassegna cinematografica “Visioni Solidali” quest’anno ritorna ed è ospitata nell’accogliente cornice del Cortile di Palazzo Ducale a Sassari. L’XI edizione si svolge nelle consuete giornate del martedì e del giovedì, con inizio alle 21. L’ingresso è libero. Nove gli appuntamenti in programma per altrettante associazioni proponenti.

Ha aperto la manifestazione, martedì 28 giugno, il Movimento Omosessaule Sardo con “Let’s kiss – Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile”. La rassegna è proseguita martedì 5 luglio, con la proposta di Amnesty International, “The milky way” e giovedì 7 luglio, con quella di Emergency, “Un ospedale in guerra”. Questa settimana, martedì 12 luglio, noiDonne 2005 propone “La prima donna”, mentre giovedì 14 luglio Mondo X Sardegna proietta “Ben is back”. A seguire martedì 19 luglio l’Associazione Acos con “Princesa” e giovedì 21 luglio ANPA Sardegna con “Noi due”. Chiudono la rassegna Ponti non Muri con “Sarura” martedì 26 luglio e Alisso con “Open Arms – La legge del mare” giovedì 28 luglio.

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Sassari, è inserita nel cartellone di iniziative di Sassari Estate e si svolge grazie al prezioso contributo della Fondazione di Sardegna.

