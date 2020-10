Visioni parallele, prosegue al Cityplex Moderno la rassegna di Meridiano Zero

Lunedì 26 ottobre alle 21,30 “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco

Sassari. Prosegue al Cityplex Moderno la rassegna cinematografica di Meridiano Zero, “Visioni parallele”. In programma lunedì 26 ottobre “La mafia non è più quella di una volta”, il documentario di Franco Maresco che s’interroga sulla memoria e sulla sua rimozione.

Prosegue al Cityplex Moderno “Visioni Parallele”, rassegna cinematografica di Meridiano Zero. Secondo film in programma, lunedì 26 ottobre alle 21,30, “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco, premiato dalla giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. Nel venticinquennale della strage di Capaci e di via Amelio, il regista palermitano si interroga sulla memoria e sulla sua rimozione. E per farlo sceglie due figure antitetiche, già protagoniste di due film di Maresco. Da una parte Letizia Battaglia, una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo” secondo il Times, nota in tutto il mondo per i suoi reportage sulla mafia. E dall’altra Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici, un nostalgico della “mafia di una volta”. La rassegna, giunta alla seconda edizione, è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Sono disponibili, inoltre, abbonamenti al costo di 20 euro. È necessaria la prenotazione sul sito del Cityplex Moderno – www.cityplexmoderno.it – o tramite la app. Per informazioni si può scrivere a spaziobunker@gmail.com.

