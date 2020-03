Virus, bandiere a mezz’asta anche a Sassari

Commemorazione delle vittime del Covid-19 a Palazzo Ducale con il sindaco Campus e il presidente Murru

Sassari. Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime del virus Covid-19. Oggi, 31 marzo, il sindaco Gian Vittorio Campus e il presidente del Consiglio comunale, Maurilio Murru, a nome di tutta Sassari, hanno osservato un minuto di silenzio davanti alle bandiere all’ingresso di Palazzo Ducale. Anche il Comune di Sassari ha aderito all’iniziativa proposta dall’Anci «per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro».

Mi piace: Mi piace Caricamento...