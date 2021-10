Villa Gorizia, si attende un intervento di fronte all’istituto comprensivo

Pietro Pedoni (Fratelli d’Italia – Audax) rinnova la richiesta all’Amministrazione comunale. Tutta via De Martini va sistemata

Sassari. «Sono passati ormai tanti mesi dalle mie innumerevoli segnalazioni, denunce, richieste e comunicati stampa e ancora niente è stato fatto davanti all’istituto comprensivo di Villa Gorizia riguardo al rifacimento dell’attraversamento pedonale». È quanto ricorda Pietro Pedoni, responsabile comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia. «I genitori degli alunni lo chiedono ormai da troppo tempo e le loro richieste sono rimaste totalmente inascoltate. L’apparizione miracolosa di qualche consigliere comunale, immediatamente dopo il nostro intervento, non ha prodotto evidentemente alcun effetto per la risoluzione di questa situazione, che fa pendant con l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto stradale, incredibilmente interrotti, probabilmente per la mancanza di materiale e della vernice per la segnaletica orizzontale. Siamo in prossimità dell’inizio della stagione invernale e contestualmente delle piogge, che vedranno inevitabilmente materializzarsi le ormai famose pozzanghere-trappola, pericolose per auto, bici, moto e i pedoni che transitano su questa importante arteria cittadina. Chiediamo pertanto con ancora più forza e determinazione, un intervento immediato per la messa in sicurezza davanti alla scuola di Villa Gorizia, con la realizzazione delle strisce pedonali e la riprogrammazione dei lavori di sistemazione dell’asfalto in tutta via De Martini, risparmiando l’intervento tampone con gli ormai inutili rattoppi. Lo meritano i residenti e tutte le centinaia di cittadini che transitano ogni giorno su questa via importante della nostra città».

