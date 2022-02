Via De Martini a Villa Gorizia, Fratelli d’Italia Audax attende ancora un intervento del Comune

Deve essere realizzato l’attraversamento pedonale illuminato davanti alla scuola e contestualmente la ripresa dei lavori di sistemazione del manto stradale

Sassari. «Sono passati ormai numerosi mesi, dalla nostra prima richiesta di intervento nella scuola di Villa Gorizia a Sassari, e più precisamente in quella via De Martini già oggetto di numerose nostre segnalazioni, interrogazioni, comunicati stampa, video denuncia, dove niente sembra muoversi, affinché venga realizzato un attraversamento pedonale, adeguatamente illuminato, per poter dare finalmente la possibilità ad alunni, genitori, docenti e personale, di accedere in sicurezza nell’istituto scolastico». È quanto ribadisce il Circolo Audax di Fratelli d’Italia in una nota stampa.

«Come Fratelli d’Italia – prosegue il testo – abbiamo infatti da subito accolto le richieste di alcuni genitori, stanchi delle tante promesse mai mantenute durante le varie passerelle pre e post elettorali, i quali ci hanno spiegato e illustrato, a quali pericoli incorrono quotidianamente, mentre si recano a scuola per accompagnare e riprendere i loro figli. Tutta questa situazione di rischio e pericolo, fa ovviamente il paio con la scandalosa e vergognosa situazione del manto stradale, dopo l’inspiegabile interruzione dei lavori di bitumatura e realizzazione della segnaletica, con vere e proprie voragini che creano danni alle auto, l’ultima segnalazione è di qualche giorno fa, ma soprattutto mettono seriamente in pericolo l’incolumità di ciclisti e motociclisti che percorrono tutti i giorni questa importante e trafficatissima arteria cittadina. Chiediamo dunque con forza e determinazione, un intervento immediato, da parte di tutti gli assessorati che hanno competenza in materia, per realizzare l’attraversamento pedonale illuminato davanti alla scuola di Villa Gorizia in via De Martini e, contestualmente, la ripresa dei lavori di sistemazione del manto stradale. Fratelli d’Italia continuerà, fino a quando la situazione non verrà risolta, a stare vicino ai cittadini residenti e a tutti coloro che transitano quotidianamente in via De Martini, ai genitori e ai ragazzi che meritano sicuramente maggior attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, le cui richieste di aiuto sono rimaste finora inascoltate».

