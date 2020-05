Verde pubblico a Sassari, proseguono gli interventi

Saranno potati i bagolari di via Coradduzza. In via delle Croci verranno abbattuti due alberi ormai secchi e saranno rimosse quattro ceppaie

Sassari. Tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno il settore Ambiente e Verde pubblico ha in programma la potatura di undici bagolari in via Coradduzza. In via delle Croci, invece, saranno abbattuti due alberi ormai secchi e saranno rimosse quattro ceppaie (la parte del fusto che esce dal terreno dopo il taglio della pianta).

La settimana successiva saranno abbattuti due pioppi in via Eufemia Sechi. Si tratta di due piante che rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità: col passare degli anni hanno accumulato numerosi difetti strutturali e hanno estese zone di legno degradato (carie e marciumi) con grosse branche secche.

