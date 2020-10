Venerdì a Sassari Assemblea Ecclesiale Diocesana

“Vivere il cambiamento. Per dare vita ad una Chiesa missionaria” il tema dell’incontro che si svolgerà al Teatro Comunale

Sassari. Venerdì 2 ottobre dalle 16, presso l’Auditorium del Teatro Comunale di Sassari (piazzale Cappuccini), è convocata l’Assemblea ecclesiale diocesana “Vivere il cambiamento. Per dare vita ad una Chiesa missionaria”. La prima parte dell’incontro presieduto da monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, e moderato dal giornalista Rai Gianni Garrucciu, ospiterà l’intervento di don Emanuele Giannone, rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e docente di Teologia morale presso l’Istituto Teologico Leoniano sul tema «Il rinnovamento della comunità nella parrocchia: una sfida tra cura delle tradizioni e creatività missionaria».

L’Assemblea Ecclesiale si concluderà con la Celebrazione eucaristica alle 19,30, presieduta dall’arcivescovo nella cattedrale di San Nicola, durante la quale i nuovi parroci rinnoveranno la professione di fede e pronunceranno il giuramento di fedeltà nell’assumere il nuovo incarico.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie per l’emergenza Covid-19 il numero dei posti nella sala sarà limitato e l’accesso sarà consentito solo tramite pass.

Sarà comunque possibile partecipare grazie alla diretta televisiva su MediaLiveTv (canale 607) e streaming sul canale YouTube della diocesi. Ogni comunità parrocchiale è invitata a vivere comunitariamente questo appuntamento riunendosi in chiesa, in piazza o presso altri spazi più adatti a questo scopo: sarà sufficiente avere un pc, un proiettore e un telo a parete, un amplificatore e una buona connessione internet o un cavo antenna tv. Per questo, durante lo svolgimento dell’incontro, tre comunità avranno la possibilità di intervenire in collegamento diretto con l’Assemblea dalle parrocchie di San Pantaleo e Santa Monica (Sorso) e da Santa Vittoria (Thiesi), a sottolineare la vocazione territoriale del mandato missionario.

Per ulteriori informazioni riguardanti l’Assemblea Ecclesiale è possibile contattare il numero 3458986653 o scrivere a segreteria@arcidiocesisassari.it

http://www.arcidiocesisassari.it/2020/09/28/assemblea-ecclesiale-diocesana-3/

Mi piace: Mi piace Caricamento...