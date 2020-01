Venerdì a Casa Serena concerto di musica classica

“Rosa dei Venti”, l’ensemble formato dagli studenti della classe di Musica d’insieme per fiati del Conservatorio Luigi Canepa, eseguirà il Trio op. 87 di Beethoven

Sassari. Venerdì 31 gennaio, alle 9.30, a Casa Serena si terrà il concerto di musica classica del trio “Rosa dei Venti”, l’ensemble formato dagli studenti della classe di Musica d’insieme per fiati del Conservatorio Luigi Canepa. L’iniziativa è organizzata da Laborintus, associazione nata in città nel 1987 per la diffusione della musica attraverso un’accurata scelta artistica e un’attenzione particolare per gli spazi, in collaborazione con il Comune di Sassari e la Coopas.

L’appuntamento si inserisce nell’ottava edizione della rassegna “Un concetto, un’idea. Musica, arte, cultura e altri nutrimenti”. Egidia Fraghì, Fabio Delogu (entrambi oboe) e Alessandro Masala (corno inglese), che frequentano i corsi accademici dell’Istituto, saranno gli interpreti di uno dei lavori più rappresentativi, e di più rara esecuzione, del repertorio per strumenti a fiato.

Composto nel 1794 o nel 1795, il Trio op. 87 per due oboi e corno inglese si segnala per la freschezza dell’ispirazione e l’accuratezza della fattura. Beethoven, all’epoca giovane e molto legato ancora allo stile classico di Mozart e Haydn, scrisse probabilmente l’opera, divisa in quattro movimenti, per tre celebri virtuosi: i fratelli Johann, Franz e Philipp Teimer. Una breve presentazione del maestro Gabriele Verdinelli, docente del gruppo, introdurrà l’opera.

