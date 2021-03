Vaccinazione ultraottantenni a Porto Torres, cosa deve fare chi non ha ricevuto la convocazione

La macchina organizzativa della campagna non ha a disposizione i numeri di tutti gli utenti che hanno diritto a ricevere il siero

Porto Torres. La macchina organizzativa della campagna vaccinale non ha a disposizione i numeri di tutti gli utenti che hanno diritto a ricevere il siero. Gli ultraottantenni che non avessero ancora ricevuto la convocazione hanno due strade per essere inseriti nelle liste: registrarsi nella sala Filippo Canu (il 31 marzo dalle 16, l’1 e il 2 aprile dalle 11 e 30) oppure telefonare o recarsi alla sede Cisom (079/514551): il 31 marzo dalle 9 alle 12, l’1 e il 2 aprile dalle 16,30 alle 18,30. La registrazione può essere effettuata anche da un loro familiare.

Questa settimana le chiamate vengono curate dalla Consulta del Volontariato, che si è messa a disposizione dopo il lavoro svolto la scorsa settimana dai dipendenti comunali. Si è ancora in attesa di indicazioni su come saranno effettuati i vaccini a domicilio per i soggetti allettati o impossibilitati a uscire di casa. Chi avesse particolari condizioni di salute e volesse chiarimenti deve contattare il proprio medico di base o leggere il Piano vaccinale di Ats Sardegna caricato sul sito web del Comune.

