Vaccinazione agli over 60 senza prenotazione né appuntamento

E potranno scegliere i vaccini da mRNA (Pfizer e Moderna), oltre a quelli a vettore virale attualmente dedicati alla categoria di cittadini over 60

Cagliari. Al via la vaccinazione con dose Pfizer o Moderna per tutti i cittadini ultrasessantenni che ancora non sono stati immunizzati. Con lo scopo di dare una ulteriore accelerata alla campagna di vaccinazione che già procede spedita, Ats Sardegna ha aperto la possibilità a tutti coloro che ancora non hanno ricevuto le dosi di vaccino di scegliere di ricevere la somministrazione dei vaccini da mRNA (Pfizer e Moderna), oltre a quelli a vettore virale attualmente dedicati alla categoria di cittadini over 60.

«La campagna vaccinale anti Covid-19 prosegue a pieno ritmo, siamo a un passo dai due milioni di dosi somministrate, ma bisogna dare l’ultima accelerata in vista della fine dell’estate – spiega il commissario straordinario Massimo Temussi –. Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti i cittadini, anche quelli che hanno mostrato dubbi e remore verso alcune tipologie di vaccino. Per raggiungere l’immunità di gregge e impedire che il virus circoli ancora liberamente, mutando e dando vita a nuove varianti, dobbiamo mettere in campo tutte le strategie che abbiamo a disposizione».

Tutti i cittadini ultra sessantenni non ancora vaccinati avranno quindi l’opportunità di scegliere di esser vaccinati con doppia dose Pfizer o Moderna oltre che con Astrazeneca accedendo liberamente, senza prenotazione né appuntamento – a tutti gli hub vaccinali della Sardegna.

«Il vaccino è l’unica arma che abbiamo contro il virus e per non finire intubati in rianimazione – conclude Massimo Temussi –. I numeri delle persone ricoverate che non hanno ricevuto il vaccino nelle terapie intensive ne sono la dimostrazione. Chi è vaccinato con doppia dose ha una protezione dal virus di circa il 90%: dobbiamo raggiungere quella fascia di popolazione che, se non vaccinata, rischia maggiormente un decorso grave della malattia».

