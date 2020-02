Uto Ughi e Bruno Canino sabato al Teatro Verdi

Al via la rassegna “I Grandi interpreti della musica”, atteso appuntamento con il concertismo internazionale

Sassari. Al via la nuova stagione concertistica de “I Grandi Interpreti della Musica”, giunta alla sua undicesima edizione che propone otto appuntamenti tra febbraio e aprile con la grande letteratura musicale. Ad aprire il sipario del Teatro Verdi di Sassari sabato 8 febbraio alle 21 sarà un duo d’eccezione composto dal violinista Uto Ughi e dal pianista Bruno Canino. «Ci piace ricordare che proprio Uto Ughi, nella prima edizione di questa rassegna nel 2010 – dice il direttore artistico di Teatro e/o Musica Stefano Mancini – inaugurò un cartellone che negli anni si è distinto e fatto apprezzare anche fuori dai confini italiani. Questo testimonia che l’ambizione di creare a Sassari un polo prestigioso della musica classica si è avverato grazie all’effettiva presenza nella stagione delle più grandi stelle del panorama internazionale». Ughi e Canino proporranno al pubblico un raffinato programma con musiche di Vitali, Beethoven, De Falla e Ravel.

Uto Ughi alfiere della musica in tutto il mondo è considerato uno dei più grandi interpreti del nostro tempo ed annoverato tra i più autorevoli rappresentanti della scuola violinistica italiana. L’artista debuttò a soli sette anni al Teatro Lirico di Milano imponendosi subito all’attenzione della critica e del pubblico come uno straordinario talento. Il suo infinito curriculum racconta una prolifica attività concertistica sia in Italia che all’estero arricchita nel tempo da numerose attività culturali e filantropiche. Tra queste i festival “Omaggio a Venezia” (1976), finalizzato alla raccolta di fondi per il restauro dei monumenti della città e “Omaggio a Roma” (1999-2002), per la diffusione del patrimonio musicale.

Ughi chiede sempre di affiancare ai suoi concerti un’iniziativa benefica. In occasione della serata sassarese il Rotary Club Sassari Silki, illustrerà nel foyer del teatro un progetto musicale ideato da don Gaetano Galia, cappellano del carcere di Bancali e responsabile del Centro Salesiano di San Giorgio. I fondi raccolti hanno come obbiettivo la costituzione e realizzazione di una piccola orchestra musicale dedicata ai detenuti.

Ughi al Teatro Verdi suonerà uno dei suoi preziosi violini, un Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più bei Guarneri esistenti, e uno Stradivari del 1701 denominato Kreutzer e appartenuto all’omonimo violinista a cui Beethoven dedicò la famosa Sonata. In questa serata speciale salirà sul palco del Verdi un altro grande personaggio della musica italiana: il pianista Bruno Canino ha al suo attivo un’importante carriera di concertista e camerista in tutto il mondo.

Prossimi appuntamenti. Venerdì 14 febbraio sul palco salirà il pianista franco-canadese Louis Lortie. Grande attesa anche per il concerto di Mario Brunello (venerdì 21 febbraio) uno dei più apprezzati violoncellisti italiani. Una serata dedicata a tutti i melomani quella di venerdì 28 febbraio con il recital della cantante palermitana Desirèe Rancatore che eseguirà arie tratte da opere di Rossini, Verdi, Mascagni Bellini e Donizetti. Venerdì 13 marzo sarà ospite un altro grande interprete il violinista Pavel Berman che dirigerà l’orchestra Antonio Vivaldi di Venezia. Autentico Tris d’assi lunedì 23 marzo con l’esibizione dell’ensemble Trio Italiano d’archi formato da: Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e Pierpaolo Toso al violoncello. Immancabile venerdì 27 marzo l’appuntamento con il concerto dedicato ai giovani talenti sardi con i migliori allievi dei due conservatori sardi di Sassari e Cagliari. L’ultimo appuntamento in cartellone è fissato per martedì 7 aprile e vede protagonisti due concertisti molto noti in ambito internazionale il violinista Ilya Gringolts e il pianista Peter Laul. Eseguiranno musiche di Strawinsky, Paganini e Beethoven.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21. Info 079236121.

