Università di Sassari, caso sospetto di coronavirus in Agraria

Per il momento sono state sospese le lezioni del Dipartimento fino al 6 marzo. Ma si sta valutando la chiusura della struttura

Sassari. Il coronavirus potrebbe essere arrivato anche a Sassari. Per il momento le lezioni al Dipartimento di Agraria sono sospese fino al 6 marzo. Ma è ancora tutto da verificare. Tra le ipotesi anche la decisione di chiudere il Dipartimento o tutta l’Università se saranno confermate le indiscrezioni dei media nazionali su una più che probabile decisione del Governo di chiudere scuole e università fino al 15 marzo. Per l’ateneo sassarese in ogni caso ancora non c’è nessun provvedimento ufficiale.

