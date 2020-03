Uniti per aiutare il nostro ospedale

La Giunta comunale di Stintino stanzia un contributo di 8mila euro per l’azienda ospedaliero universitaria di Sassari, attraverso la raccolta fondi avviata da Jidc

Stintino. Una donazione di 8mila euro, stanziata dal bilancio comunale e destinata al Jidc, la rivista scientifica internazionale Journal of Infection in Developping Countries che si è fatta promotrice di una campagna di raccolta fondi in favore dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e del laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Lo ha deciso questa mattina la giunta comunale guidata dal sindaco di Stintino Antonio Diana.

«Abbiamo subito voluto rispondere a questo appello – afferma il primo cittadino – perché davanti a queste emergenze non si può restare immobili. Nonostante stiamo ancora lavorando in dodicesimi, poiché non abbiamo ancora approvato il bilancio, la decisione è stata presa perché difronte a una situazione di questa portata l’intera comunità non può restare ferma. Si tratta del nostro ospedale, un punto di riferimento per tutti che dobbiamo aiutare. Ci rendiamo disponibili, inoltre, una volta approvato il nostro bilancio, a un ulteriore contributo», conclude Antonio Diana.

La rivista internazionale JIDC- Journal of Infection in Developping Countries, con sede presso l’Università di Sassari, è diretta dal microbiologo prof. Salvatore Rubino e in questo momento è in prima linea nella lotta contro l’epidemia di Coronavirus Covid-19.

JIDC è un’organizzazione no profit fortemente legata all’Università di Sassari, che agisce su base volontaria; la maggior parte dei componenti dello staff, fondatori ed editor vivono e operano all’interno delle istituzioni italiane e in questo momento operano senza risparmiarsi nella gestione dell’epidemia di Coronavirus Covid-19.

Negli ultimi 12 anni JIDC ha costantemente lavorato giorno dopo giorno per sostenere ricercatori e istituzioni di tutto il mondo, soprattutto quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo e da ambienti di ricerca a basso reddito, per facilitare la scrittura e la pubblicazione dei risultati scientifici.

La donazione può essere fatta tramite la homepage del journal: www.jidc.org, cliccando su “Donate” oppure facendo un bonifico bancario sul conto corrente di JIDC presso il Banco di Sardegna, le cui coordinate sono: Journal of Infection in Developing Countries

IBAN: IT55Y0101517201000070225952

SWIFT CODE: BPMOIT22XXX

Causale: Emergenza Covid-19 Sassari-Sardegna

Mi piace: Mi piace Caricamento...