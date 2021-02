Unisstest, pronta una piattaforma e-learning per i test di accesso

Università di Sassari e WAUniversity insieme per la preparazione degli studenti. Si accede gratuitamente tramite il portale uniss.it

Sassari. L’Università di Sassari lancia Unisstest, una piattaforma e-learning sviluppata appositamente dalla startup WAUniversity per la preparazione ai test d’accesso ai corsi universitari a numero programmato. La piattaforma, completamente gratuita, è a disposizione di tutti gli studenti della Sardegna, che possono accedervi attraverso il portale www.uniss.it. La piattaforma Unisstest sarà inoltre presentata agli studenti delle scuole superiori in occasione degli incontri di orientamento organizzati in via telematica dall’Ateneo, in programma per questa primavera.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto “Orientamento all’Istruzione Universitaria o Equivalente”, finanziato dal POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione – Azione 10.5.1 – “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”.

«La piattaforma è pensata per gli studenti delle scuole superiori che vogliono prepararsi a superare i test di ingresso per i corsi di studio a numero programmato in area medica e sanitaria, ma è anche un importante strumento di autovalutazione e di esercitazione, fondamentale per l’accesso a tutte le tipologie di corsi – ha commentato il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti –. Riteniamo fondamentale che tutti gli studenti sardi possano avere gli strumenti indispensabili per affrontare queste prove, e questa iniziativa rappresenta un importante supporto per garantire una preparazione adeguata. La nostra attenzione e il nostro impegno verso gli studenti del nostro territorio è prioritario».

Attraverso quest’iniziativa l’Ateneo punta ad agevolare e supportare il passaggio dalla scuola secondaria al mondo dell’Università, momento fondamentale del percorso di formazione e di vita degli studenti.

L’Università di Sassari mette in campo numerose attività volte ad orientare gli studenti delle scuole superiori alla scelta del corso di Studi. Anche quest’anno sono stati attivati i corsi Unisco, questa volta in versione telematica. Si tratta di corsi universitari studiati appositamente per gli studenti delle scuole superiori, che potranno così sostenere esami che saranno automaticamente riconosciuti al momento dell’iscrizione all’Università di Sassari.

