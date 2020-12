Un’avventura sarda per Dago

Dal 18 dicembre in edicola Tuttocolore n.80. Viene riproposta, in versione ricolorata, la storia “Il Tesoro di Barbarossa”, scritta da Gianluca Piredda

Sassari. La Sardegna torna ad essere protagonista di una nuova storia di Dago, il personaggio a fumetti creato nel 1980 dal sudamericano Robin Wood. Il 18 dicembre uscirà Dago Tuttocolore n.80, volume della collana di libri I Grandi Fumetti Aurea e contiene tre storie scritte da Gianluca Piredda e disegnate da Vincenzo Mercogliano, Silvia Marino e Leo Sgarbi, con i colori di Marilisa Cotroneo:

Chianca Amara: la cronaca dell’eccidio di Vieste che vede il ritorno di Dragut nelle avventure di Dago.

Il tesoro di Barbarossa: avventura ambientata in Sardegna, nelle coste del Nord Ovest. Più precisamente tra Sassari (parte iniziale della storia, dove vediamo il Duomo ancora incompleto e una piazza Azuni diversa ma riconoscibile; oltre a Porta Sant’Antonio), l’Asinara e Olmedo. In questa storia raccontiamo una leggenda legata a Barbarossa, “le origini” di Hassan Aga (il sardo rinnegato) e la reale distruzione di Olmedo.

L’Ebrea Errante: la storia di Gracia Nasi, personaggio iconico e importante per il mondo ebraico e, nonostante l’influenza che ebbe nel rinascimento, oggi poco conosciuta dai più. In questa avventura di Dago raccontiamo la sua fuga. Una storia importante a cui RAI DUE ha dedicato un lungo speciale e di cui si è parlato sulla stampa israeliana, cinese, francese, tedesca, messicana, brasiliana, oltre a quella Italiana. Il servizio di Rai Due: https://www.raiplay.it/video/2020/10/Sorgente-di-vita-Lebrea-errante-7cf9ab47-d840-458e-9c94-b7f0aa8dc0e7.html

Il volume, che raccoglie storie di Dago precedentemente pubblicate sul settimanale Lanciostory completamente ricolorate, è arricchito da una lunga introduzione storica.

Dago Tuttocolore n. 80 sarà in edicola a partire dal 18 dicembre, ma può essere acquistato anche direttamente dall’editore: aurea@editorialeaurea.it

LO SPOT: https://www.youtube.com/watch?v=njE5FDkpoQY

Chi è chi: Gianluca Piredda, autore sardo nato a Sassari nel 1976 e che ha esordito giovanissimo, a 15 anni. Scrittore, giornalista, producer, sceneggiatore arriva sul mercato americano ne 1999. Qui ha lavorato ad alcune serie cult come Airboy e Warrior Nun (creata da Ben Dunn e oggi una delle serie più amate su Netflix). nel 2015 è entrato a far parte dell’editoriale Aurea per cui ha creato FREEMAN (pubblicato su Skorpio) e Dracula in the west (pubblicato su Lanciostory) ed è uno degli sceneggiatori di Dago.

DAGO è uno dei fumetti più amati in Italia e in Sud America. Nato nel 1980 dalla penna del Paraguaiano Robin Wood, la serie racconta la vita del nobile veneziano di nome Cesare Renzi, figlio primogenito ed erede della nobile casata dei Renzi, dignitari della Repubblica di Venezia. Il padre di Cesare scopre un complotto organizzato ai danni della Repubblica dal nobile turco Ahmed Bey e dal mercante greco Kalandrakis, con la complicità di due veneziani molto in vista. Il padre di Cesare scopre che uno dei nobili veneziani coinvolti nella congiura è il giovane Giacomo Barazutti, migliore amico di Cesare, per tale motivo non riesce a dirlo apertamente a suo figlio e decide di scriverlo in una lettera. Nel frattempo confida la sua scoperta al principe Bertini, ignorando che proprio lui è a capo del complotto. Questi decide di eliminare il nobile Renzi e tutta la sua famiglia, incluso Cesare. Egli viene pugnalato alla schiena dallo stesso Barazutti mentre sta leggendo la lettera in cui suo padre rivela la verità circa le intenzioni di Giacomo e il suo corpo gettato in mare, mentre dei sicari attaccano palazzo Renzi uccidendo chiunque vi si trovi e lasciando alcuni falsi documenti che indicano nel padre di Cesare il misterioso autore del complotto. Cesare viene recuperato da una nave di pirati turchi che lo vendono come schiavo, e gli viene dato il nome di “Dago”, per via della daga conficcata nella schiena.

Da lì in poi Dago girerà letteralmente il mondo, arrivando persino in America.

L’ambientazione è rinascimentale e dopo 40 di pubblicazione, l’editoriale Aurea ha deciso di far muovere il personaggio maggiormente sul territorio italiano. Lo scopo è quello di raccontare fatti di cronaca rinascimentale realmente accaduti, dando risalto alle città e alle regioni. In Italia abbiamo un immenso patrimonio storico e culturale, e il nostro scopo è raccontarlo.

Il Paraguay ha dedicato un francobollo al personaggio.

LANCIOSTORY è una delle riviste di fumetti più vendute in Italia. Nata nel 1975 durante l’epoca dei fotoromanzi Lancio (le prime copertine mostravano i divi di allora), ogni settimana propone il meglio dei fumetti Italiani, argentini, Francesi e, da qualche tempo, americani. Tra i vari personaggi culto presentati sulla rivista, ricordiamo YOR (da cui venne tratta la serie Rai nel 1983, rimontata successivamente in un film), Helena (da cui venne tratta l’omonima serie di Canale 5 di fine anni Ottanta, con Paola Onofri) e ogni settimana presenta un nuovo capitolo delle Avventure di Dago. Storie che, in seconda battuta, vengono ristampate in libri cartonati, brossurati ed edizioni nel formato popolare italiano.

Questo è il canale Youtube di AUREA: https://www.youtube.com/c/EditorialeAureatv

