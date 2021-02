Un’altra vittoria per la Dinamo: battuta la Fortitudo

All’Unipol Arena ancora spettacolo. I biancoblù rimontano e nell’ultimo quarto siglano lo score finale 89-79

Bologna. La Dinamo non si ferma più. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è stavolta la Fortitudo a fermarsi di fronte alla corazzata biancoblù, che nell’ultimo quarto siglano una bella e meritata vittoria. Finisce 89-79 per i giganti che dopo un primo tempo altalenante riescono a trovare la quadra e a imporsi con un’ultima frazione da manuale. Il roster al completo, compreso l’ultimo arrivato Ethan Happ, raggiunge così la settima vittoria consecutiva. Bene Spissu e Bilan, con Bendzius migliore realizzatore per il Banco a quota 21 e Gentile a 17 con due triple decisive nell’ultimo quarto. Nella Effe è invece il solito Banks a toccare 24 punti, con una grande prestazione soprattutto nel primo tempo.

«È stata la classica partita in cui secondo me la nostra avversaria non ha avuto demeriti, la Fortitudo ha giocato una partita di altissimo livello, ci ha messo in grande difficoltà nei primi due quarti e noi siamo stati bravi ad arginare l’andamento della gara a loro favore – ha commentato il Poz a fine partita –. Sono contento quindi di poter fare i complimenti alla Fortitudo che ha dimostrato di essere una squadra tosta. Sapevo che la Coppa Italia ci avrebbe condizionati, con lo staff abbiamo cercato di preparare la partita di oggi aumentando la fiducia che in questo momento abbiamo e secondo me la scelta ha pagato perché abbiamo avuto sempre la consapevolezza di potercela fare e questo è un segnale di grande forza. Nel secondo tempo poi siamo stati molto bravi a capire che dovevamo difendere meglio su determinati giocatori e l’abbiamo fatto grazie a questi giocatori straordinari. Adesso ce la godiamo per un paio di giorni poi da martedì inizieremo a pensare alla Coppa Italia, posso dire di aver visto stasera uno Stefano Gentile pazzesco, lui e Marco Spissu penso siano gli italiani più dominanti per la fiducia con cui giocano. Sono anche estremamente contento di Toni Katic, lo nomino spesso perché sapete quanto ci tenga e creda nelle sue capacità, anche stasera ha dimostrato quanto ci è utile. So che in Italia si pensa che dire cose del genere sia sbagliato ma prima della gara ho detto che siamo forti, che eravamo più forti dei nostri avversari, non è una mancanza di rispetto ma la classifica parla chiaro, io ho la fortuna di avere giocatori intelligenti e li tratto come tali. Ho deciso poi di non parlare più dell’inserimento di Happ perché voglio che si senta parte di un gruppo già affiatato, oggi da parte sua ci sono stati segnali pazzeschi, ha giocato quasi venti minuti ed è stato determinante perché era in campo quando siamo andati avanti di dieci. È un giocatore con potenzialità incredibili al quale ho chiesto pazienza, lavoreremo insieme affinché possa raggiungere i traguardi che si era prefissato prima di arrivare qui», conclude il coach della Dinamo.

Fortitudo Bologna – Dinamo Banco di Sardegna 79-89

Parziali: 23-19, 24-24, 21-23, 11-23

Progressivi: 23-19, 47-43, 68-66, 79-89

Fortitudo Bologna: Banks 24, Aradori 14, Saunders 2, Manna ne, Hunt 18, Pavani ne, Fantinelli 6, Baldasso 5, Cusin 4, Withers 2, Totè 4, Sabatini ne. All. Dalmonte

Assist: Baldasso 5 – Rimbalzi: Hunt 9

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 15, Bilan 15, Treier, Chessa ne, Kruslin 5, Happ 2, Katic 10, Re ne, Burnell 4, Bendzius 21, Gandini ne, Gentile 17. All. Pozzecco

Assist: Burnell 5 – Rimbalzi: Bilan 9

