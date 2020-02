Una discarica a Baddimannitta

Un militante di Fratelli d’Italia Sassari Audax ha segnalato la situazione. Chiesto l’intervento del Settore Ambiente del Comune

Sassari. Grazie alla segnalazione di un militante di Fratelli d’Italia Sassari Audax, il quale ha prontamente provveduto ad effettuare alcune foto e un video, siamo venuti a conoscenza di una vera e propria discarica abusiva alla periferia della città ed esattamente nelle campagne di Baddimannitta, a pochi passi dall’impianto sportivo.

Considerando tutto il materiale che è stato trovato – parliamo di mobiletti, cartongesso, televisori, schermi pc e altro ancora – non si può certamente parlare di semplici rifiuti abbandonati in maniera occasionale, ma evidentemente di una condotta continua e reiterata, in violazione a tutte le norme e prescrizioni di legge in tema di rifiuti e dove esiste tra l’altro, un cartello di divieto di discarica.

Come Fratelli d’Italia Sassari Audax chiediamo un intervento del Settore Ambiente del Comune di Sassari affinché provveda alla bonifica del posto, condannando questa condotta scorretta da parte di pochi cittadini che però distruggono l’ambiente di tutti, invitandoli ad avere maggior cura della propria città e dei suoi spazi verdi, e ad usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali, mettendosi in contatto con i numeri messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Fratelli d’Italia Sassari Audax resta a disposizione dell’Assessorato competente per una eventuale acquisizione del materiale fotografico raccolto.

