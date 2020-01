Sabato la Brigata XXIII presenta la commedia di Giannino Demontis. Domenica “Lu durori di Marietta”. L’intervista al regista Claudio Silanus

Sassari. La passione per la commedia in vernacolo sassarese e la solidarietà muovono la Compagnia Teatrale Brigata XXIII che sabato 25 alle 20 e domenica 26 alle 18 metterà in scena al Teatro Civico due commedie: “Una dì a Platamona” e “Lu durori di Marietta”, di Giannino Demontis. Il ricavato delle serate verrà devoluto in beneficenza. Siamo andati ad intervistare il regista Claudio Silanus.

Ico Ribichesu

Mi piace: Mi piace Caricamento...