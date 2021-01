Un sontuoso Spissu porta la Dinamo al secondo posto

Career high del play sassarese nella vittoria del Banco a Trieste. Il punto di Aldo Gallizzi

Ventotto punti in trentuno minuti, con 11/13 dal campo, 4 assist e 6 rimbalzi. Sono i numeri da autentica star, portati in dote da Marco Spissu nella brillante vittoria centrata ieri dalla Dinamo all’Allianz Dome di Trieste. Un successo che ha consentito ai biancoblu di isolarsi al secondo posto in classifica, con due punti in più di Brindisi (che ieri ha riposato), Virtus Bologna (sconfitta in casa da Brescia) e Venezia (in risalita). MiniSpi sugli scudi, autentico condottiero di una squadra che anche ieri ha fornito una prova di forza complessiva e totale in tutti i suoi uomini. Perché se è vero che Spissu era seduto al posto di guida, è altrettanto vero che ciò che è emerso è stata la squadra. L’attacco ha scavallato ancora una volta quota 100 con la solita pericolosità bidimensionale che ieri si è palesata ancora di più considerata la grande giornata dei tiratori che hanno costantemente punito i raddoppi in post basso su Bilan, aprendo il campo per le bocche da fuoco biancoblù. Quando nella seconda parte di gara, la difesa triestina ha invece provato a mettere pressione sugli esterni, concedendo maggior spazio al centrone croato, la palla è arrivata sotto e SuperMiro ha fatto il resto, sfiduciando totalmente i padroni di casa. Parlando dei singoli, va sicuramente messa in evidenza la grande prestazione di Stefano Gentile che ha dato l’esempio in difesa, mentre in attacco ha messo dentro punti importanti in momenti importanti. L’altra nota lieta della giornata è stato Kaspar Treier, solito mastino in difesa col fisico che si ritrova e questa volta incisivo anche in attacco. Un giocatore che sta pian, piano acquisendo esperienza e capendo la serie A e che potrebbe rivelarsi l’arma in più nella seconda parte della stagione. Da segnalare anche la prima presenza nel gruppo di Ethan Happ, che ha seguito dalla panchina la partita e che dovrebbe essere pronto a fare il suo esordio in occasione delle Final Eight di Coppa Italia. Il turno di riposo che la Dinamo osserverà domenica prossima, sarà utile sia per rifiatare che per inserire il neo arrivato.

Aldo Gallizzi

