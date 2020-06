Un reddito per tutti, stasera Rifondazione in piazza anche a Sassari

Terza tappa della campagna nazionale “Per il reddito alle persone, la sanità e l’istruzione pubbliche”

Sassari. Venerdì 12 giugno Rifondazione Comunista sarà presente in piazza Castello a Sassari alle 19,15 per la terza tappa della campagna nazionale “Per il reddito alle persone, la sanità e l’istruzione pubbliche”.

Con questa campagna – è spiegato in una nota – s’intende sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulla necessità di investire più risorse per garantire un reddito a tutte e tutti, investire nel rilancio della sanità e scuola pubbliche e nella creazione di posti di lavoro nella necessaria riconversione ambientale dell’economia. Di fronte all’emergenza sanitaria e alla più grave crisi economica dopo la Seconda Guerra Mondiale il Governo stanzia risorse insufficienti, in grave ritardo, per le milioni di persone rimaste senza reddito, e senza un progetto per il futuro economico e sociale del paese che non sia una rinnovata sudditanza al mercato e ai profitti.

Riteniamo insufficienti le misure annunciate dalla Commissione Europea e sbagliata la decisione del governo – condivisa dalla destra – di sostenere grandi imprese che hanno spostato sede legale all’estero per non pagare tasse in Italia.

Non è vero che i soldi non ci sono! Come Rifondazione Comunista chiediamo di:

– tassare le grandi ricchezze, rendere il fisco equo e colpire davvero l’evasione fiscale!

– battersi in Europa perché la Bce emetta direttamente, come stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo, le grandi risorse indispensabili perché tutti i paesi europei superino la crisi senza le gravi conseguenze economiche, sociali e occupazionali già subite dopo quella del 2008.

