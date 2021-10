A San Donato ritorna il progetto Cinema di quartiere. Verrà realizzato un corto che racconterà le relazioni e la vita nel centro storico di Sassari

Sassari. Un nuovo ciclo di laboratori dedicati al cinema e alle sue attività specifiche è al centro delle attività di “Un mondo nuovo – Laboratorio di Cinema di quartiere”, che ha preso il via nella scuola di San Donato a Sassari e che coinvolgerà gli alunni delle medie e gli abitanti del rione. «Si continua con le esperienze pregresse – racconta Patrizia Mercuri, dirigente dell’Istituto comprensivo San Donato – il laboratorio di cinema è alla sua terza edizione. Il valore è intrinseco all’attività che vede collaborare professionisti esterni e mondo della scuola e quartiere in una visione intergenerazionale. I temi sono sempre quelli legati al mondo dell’interculturalità e del tentativo di creare armonia in un quartiere ad alto grado di conflittualità. Il tutto è reso possibile dai finanziamenti del Piano Estate 2021». Il progetto, iniziato nel 2018, ha già portato alla produzione di quattro cortometraggi di quartiere e alla costruzione di una sala cinema all’interno del plesso scolastico.

L’obiettivo finale di questa edizione è la realizzazione di un corto che racconti le relazioni e la vita del luogo in cui la scuola opera. Un quartiere con enormi difficoltà e con grandi forze che proveranno ad emergere nella storia, la cui trama sarà frutto di un percorso conoscitivo che sarà attivati in questi mesi.

La storia intorno alla quale ruoterà il cortometraggio, frutto degli incontri che il team di produzione terrà nei luoghi sociali di ritrovo del quartiere, si concentrerà proprio sul tema del “conflitto”, con l’intento di indagarne soprattutto gli aspetti costruttivi. Il tema verrà quindi utilizzato come occasione e strumento per innescare un dibattito su questioni controverse e costruire collettivamente soluzioni creative, con l’intento finale di proporre una visione inedita del quartiere. Nel cinema di quartiere, per come la scuola lo immagina, gli studenti collaborano e lavoreranno attivamente con gli altri cittadini della zona, impegnandosi a costruire un film che descriva un punto di vista alternativo alla cronaca e ai luoghi comuni che gravano sul centro storico di Sassari. Una pratica che, negli intenti dei creatori del progetto, si auspica diventi consuetudine per tutti coloro che vivono questa zona della città.

Al momento sono già stati attivati percorsi dedicati alla creazione dei costumi, alla scenografia e al trucco e parrucco. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli appuntamenti per i casting dedicati ai futuri attori del film e i ragazzi e i residenti del centro storico, insieme allo sceneggiatore Sergio Scavio, lavoreranno alla stesura della storia.

I laboratori si svolgono nel pomeriggio, in orario extra-scolastico, nei locali della scuola in via Sebastiano Satta. Il progetto vede la collaborazione dell’Associazione Nuovo Aguaplano ed è realizzato grazie al contributo del Ministero dell’Istruzione nel Piano Estate 2021.

