Un ecografo per la Clinica di Malattie Infettive dell’Aou di Sassari

È stato donato dalla Karma Immobiliare. L’apparecchio portatile, di nuovissima generazione, potrà essere utilizzato nella diagnosi precoce di polmonite interstiziale

Sassari. Un ecografo Samsung di ultima generazione è stato donato dalla Karma Immobiliare di Sassari alla Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’Aou diretta dal professor Sergio Babudieri.

L’ecografo portatile, di nuovissima generazione, potrà essere utilizzato nella diagnosi precoce di polmonite interstiziale e nelle fasi iniziali maggiormente aggredibili dal punto di vista terapeutico.

Questo agile sussidio diagnostico, facilmente trasferibile al letto del paziente, permetterebbe di replicare l’esame, dato l’uso di ultrasuoni e non di raggi X, evitando l’impiego della Tac, con notevoli vantaggi sia per il paziente anche in più gravi condizioni, sia per la struttura, evitando in questo modo di dover spostare il paziente risultato positivo al Coronavirus.

Inoltre, e forse ancora più importante dal punto di vista epidemiologico, l’ecografia polmonare può dunque identificare la densità ed il consolidamento sub-pleurale dei polmoni quando invece l’esame radiologico è negativo, facilitando “il triage” e monitorando i pazienti a rischio.

Lo strumento, completo di tutti gli accessori, oltre che delle sonde lineari è dotato anche di una sonda Convex per le ecografie cardiologiche e toraciche che permettono di meglio indagare ogni tipologia di torace, anche nei pazienti più pletorici e difficili.

La Karma Immobiliare e i suoi soci Karin Riguzzi e Marco Casu, hanno voluto in questo modo dare un fattivo contributo alle strutture ospedaliere impegnate nella lotta alla emergenza sanitaria in atto, riconoscendo, in modo particolare al reparto Malattie Infettive diretto dal professor Babudieri, la professionalità, l’impegno, gli sforzi e i sacrifici, a cui, in questo momento sono stati chiamati.

