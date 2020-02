Un defibrillatore per il quartiere di Sant’Orsola

Lo mette a disposizione la farmacia di via Ortobene, che ha promosso l’iniziativa. L’intervista alla dottoressa Sara Fenu

Sassari. È un dono importante quello pensato e messo in opera dalla Farmacia Sant’Orsola Nord. Il quartiere può adesso contare su un defibrillatore posizionato all’esterno del fabbricato che ospita la farmacia in via Ortobene. Un segno tangibile di presenza e di fattiva collaborazione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Sara Fenu, contitolare della farmacia che ha avuto questa meritoria idea.

Ico Ribichesu

