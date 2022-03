Un cardiochirurgo con la passione del noir

Martedì 22 marzo nella sala eventi bar-caffetteria “Crema & Cioccolato” in largo Cavallotti a Sassari la presentazione di “Crooked City”

Sassari. Dalla sala operatoria alla scrittura di romanzi gialli. Dal bisturi alla tastiera. Francesco Orrù cardiochirurgo sassarese di 54 anni, in servizio nell’Unità operativa di Cardiochirurgia dell’ospedale “Santissima Annunziata”, è nato per caso a Sorgono in provincia di Nuoro, ma è cresciuto tra Sassari e Santa Teresa di Gallura. E ha scritto un libro, un giallo, titolo “Croked City”, pubblicato alla fine del 2021 dalla casa editrice EEE – Edizioni Tripla E.

Martedì prossimo 22 marzo il chirurgo svestirà per una sera il camice bianco e indosserà i panni dello scrittore noir, per presentare in anteprima assoluta il suo romanzo d’esordio. L’appuntamento con i lettori, organizzato in collaborazione con la Libreria Dessì di Sassari, è in programma alle 19 nella sala eventi della bar-caffetteria “Crema & Cioccolato” in largo Cavallotti a Sassari.

Innamorato dei gatti e collezionista di playmobil, Francesco Orrù è arrivato alla scrittura da grande, ma il suo “Crooked City” è romanzo che mostra uno stile già maturo e una scrittura sincopata, volutamente frammentata e aritmica.

In questo romanzo hard boiled, con una colonna sonora incorporata che spazia tra vari generi musicali, non ci sono eroi positivi o negativi, non ci sono vincitori né vinti, ma soltanto la vita: cinica, crudele, spietata, incomprensibile. Unica chance dei personaggi del romanzo è decidere come affrontare le proposte del fato perchè, sulla loro sopravvivenza, influiscono anche le scelte degli altri. Come nella realtà.

La storia si sviluppa dopo il fallito tentativo di uccisione di un cavallo da corsa, commissionata da un misterioso personaggio. Da qui si scatenano una serie di eventi che coinvolge persone che neanche si conoscono, ma la cui concatenazione avrà poi ripercussioni essenziali e fondamentali nella vita di ognuno di loro, facendoli convergere nel finale comune. Il libro (462 pagine) è in vendita in edizione cartacea e in formato E-book sul sito della casa editrice. A Sassari è già possibile acquistarlo nella Libreria Dessì di largo Cavallotti. A breve sarà disponibile anche nelle altre librerie.

Info e contatti: franceor@outlook.it

