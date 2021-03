Un bando con misure di sostegno per i commercianti di viale Trento

È la proposta del capogruppo di Italia in Comune Lello Panu. «Basterebbe estendere il regolamento del 2016 sui cantieri pubblici che producono disagio alle aziende»

Sassari. Un bando che riconosca il disagio economico degli operatori commerciali e artigianali di viale Trento e preveda l’erogazione delle misure di sostegno. Lo propone il capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale Lello Panu, che ha protocollato una mozione sull’argomento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29 novembre 2016 è stato approvato il “Regolamento per il riconoscimento del disagio economico subito dagli operatori commerciali e artigianali a causa della presenza di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche” – ricorda Panu –. Si riconosce il disagio subito dagli operatori economici che operano in aree interessate da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, disciplina, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri per l’erogazione di contributi volti a mitigare il disagio e ad assicurare il conseguente sostegno economico. L’articolo 2 del regolamento prevede che la Giunta Comunale tramite specifica deliberazione individui le aree interessate dalla presenza di cantieri per la realizzazione dei lavori pubblici la cui durata, alla data del 30 dicembre dell’anno precedente, risulti superiore a 180 giorni ed abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali (quali, a titolo semplificativo, chiusura di strade, disagi sulla viabilità, limiti alla sosta o all’accessibilità sia veicolare che pedonale, riduzione della visibilità delle vetrine, ecc). La Giunta comunale procede alla quantificazione del contributo massimo erogabile per tipologia/categoria/settore di azienda, con contestuale indicazione dello stanziamento delle risorse previste in bilancio.

A causa della messa in sicurezza del Fosso della Noce e della chiusura della strada gli operatori commerciali e artigianali di viale Trento e della zona continueranno a subire un disagio – fa notare capogruppo di Italia in Comune –. Con questa mozione il Consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta a prendere in considerazione la possibilità di applicare il Regolamento sopra citato e a porre in essere tutte le azioni utili, affinché, attraverso il settore competente in materia di commercio e servizi alle imprese, in esecuzione di quanto approverà la Giunta comunale, si proceda alla pubblicazione di un apposito Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e della successiva erogazione delle misure di sostegno».

