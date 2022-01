Ultima replica della commedia “La sorpresa” di Cosimo Filigheddu

Domenica al Cine Teatro Astra di Sassari alle 19 lo spettacolo della compagnia Teatro Sassari

Sassari. Ultima replica domenica 16 gennaio alle 19 al Cine teatro Astra della commedia “La Sorpresa” di Cosimo Filigheddu. Lo spettacolo della compagnia Teatro Sassari, diretto da Mario Lubino, offre un’occasione di svago agli appassionati del genere brillante e colpisce per l’accuratezza dell’allestimento. La vicenda surreale porta in scena un dramma borghese che si mescola con la commedia comica, che potremmo definire sassarese ma che in realtà è universale. Sul palco: Alessandra Spiga, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu, Sabrina Commissario, Paolo Colorito, Pasquale Poddighe. scenografia Laboratorio C.T.S. allestimento scenico Tomaso Tanda disegno luci e fonica Grandi luci di Tony Grandi.

