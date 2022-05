Sabato mattina alla Pinacoteca nazionale di Sassari inaugurazione della mostra dedicata ai viaggi dei transatlantici nelle illustrazioni di Vittorio Accornero ed Edina Altara

Sassari. Tutti a bordo! Per conoscere una ricca selezione di bozzetti originali, manifesti, brochure e menù di prima classe realizzati da Vittorio Accornero e Edina Altara tra gli anni venti e gli anni cinquanta.

Sabato 21 maggio, alle 11.30, nei locali della Pinacoteca nazionale di Sassari, il Direttore della Direzione Regionale dei Musei della Sardegna, Luana Toniolo, e il Direttore della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, inaugurano la mostra Tutti a bordo! I viaggi dei transatlantici nelle illustrazioni di Vittorio Accornero ed Edina Altara.

In esposizione una ricca selezione di materiali originali realizzati dai due artisti che segue il progetto di conoscenza dell’artista sassarese e la recente inaugurazione di una sala della Pinacoteca interamente dedicata a Edina Altara. L’incontro tra Vittorio Accornero ed Edina Altara ha segnato un importante sodalizio professionale iniziato nel 1922, anno del matrimonio, fino alla loro separazione certificata 1934. Cinque anni prima della rottura delloro rapporto, i coniugi Accornero partirono alla volta di New York imbarcandosi sul “Conte Grande” e pochi anni dopo tornarono a bordo, almeno virtualmente, realizzando per il mitico transatlantico “Rex” le brochure e i menù che ebbero una straordinaria visibilità e il gradimento da parte del pubblico. All’inaugurazione saranno presenti Federico Spano, fondatore dell’Archivio Altara-Accornero, e Pasquale Porcu, giornalista ed enogastronomo, che farà un focus sui menù proposti nei materiali in esposizione.

La mostra sarà visitabile fino al 21 giugno 2022. Si consiglia l’uso corretto della mascherina e del distanziamento durante tutta la visita.

