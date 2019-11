Tribute to Al Jarreau

Al Teatro Comunale di Sassari il prossimo 28 dicembre. Il progetto vede coinvolta l’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS), con Mario Biondi voce solista e Pino Jodice alla direzione

Sassari. L’Associazione Blue Note Orchestra (Abno) organizza un omaggio in musica ad Al Jarreau, il grandissimo soul singer scomparso nel 2017, il cui stile inconfondibile ha influenzato schiere di cantanti soul e jazz in tutto il mondo. Il progetto vede coinvolta l’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS), che eseguirà gli arrangiamenti di composizioni interpretate dal cantante statunitense, tra cui “Not Like This” e il classico di Elton John, “Your Song”, appositamente studiati dal compositore, arrangiatore e direttore Pino Jodice per l’orchestra sassarese, unica orchestra stabile in Sardegna e tra le pochissime in Italia.

Ad interpretare i brani sarà il cantante Mario Biondi, voce calda, profonda, sensuale, eppure limpida e sicura: Biondi ha coltivato con cura e pazienza la sua passione musicale, formatasi attraverso esperienze diversissime: dai cori in chiesa ai turni nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, all’apertura di concerti per artisti del calibro di Ray Charles. Notissimo per i suoi successi personali ed in collaborazione con artisti del calibro di Pino Daniele o gli Earth, Wind & Fire, Biondi ha partecipato a diverse edizioni del festival di Sanremo come ospite, oltre ad aver collaborato con la Walt Disney per il remake de “Gli Aristogatti”, dove interpreta due brani della colonna sonora, e per “Rapunzel l’intreccio della torre”, in cui ha doppiato uno dei personaggi. Il suo timbro, simile per molti versi a quello dello straordinario Barry White, è perfetto per un progetto che unisce rhythm ‘n blues, soul e jazz in una combinazione unica.

La produzione targata Associazione Blue Note Orchestra sarà presentata in due concerti, il 28 dicembre a Sassari, al Teatro Comunale alle ore 20.30, e al Teatro Massimo di Cagliari il 29 dicembre, sempre alle 20.30.

La prevendita viene effettuata dal circuito Boxoffice (tel.070657428), presso la libreria Messaggerie Sarde (tel.079230028) e da Ticketok (tel.0792822015

