Treccani, giovedì un webinar dedicato a Raffaello

In collaborazione con il Comune di Sassari l’incontro online “Sotto gli archi del sapere. Raffaello e la Scuola di Atene”

Sassari. L’agenzia Treccani Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sassari, ha organizzato l’evento online “Incontro d’arte con Treccani – on air”. Nei 500 anni dalla scomparsa di Raffaello, “Il Principe delle Arti”, il primo appuntamento d’arte è dedicato a lui e alle sue opere. L’incontro “Sotto gli archi del sapere. Raffaello e la Scuola di Atene” si terrà giovedì 21 maggio alle 18. Per aderire è necessario inviare una comunicazione entro le 14 di giovedì a cultura@comune.sassari.it nella quale si autorizza a fornire il proprio indirizzo e-mail agli organizzatori del webinar.

Il celebre affresco “La Scuola di Atene”, esposto all’interno dei Palazzi Apostolici nei Musei Vaticani, sarà raccontato da Eleonora Onghi, esperta storica dell’arte. L’incontro sarà introdotto dal direttore dell’agenzia Treccani della Sardegna, Giorgio Pileggi e da Elena Meloni, responsabile Eventi Agenzia Treccani Sardegna. Modererà l’appuntamento Sara Caratozzolo, responsabile Eventi dell’Agenzia generale Treccani del Lazio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...