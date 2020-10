Traffico intorno a viale Trento, ecco le modifiche

Sono in vigore da oggi 22 ottobre. Autorizzata la svolta a sinistra da via Mazzini su viale Umberto e girare a sinistra in senso discendente su via Bellieni

Sassari. Viale Trento, tra via Principessa Jolanda e via Bellieni, resta chiuso a mezzi e pedoni per motivi di sicurezza e per proseguire negli esami necessari per capire l’origine e l’effettiva gravità del danno. Il Comune di Sassari ha disposto nel frattempo alcune modifiche alla viabilità, in vigore da oggi 22 ottobre, per migliorare il traffico intorno all’incrocio tra viale Umberto e viale Trento. Mentre per quanto riguarda il passaggio dei pedoni su quel tratto di viale Trento si sta già prevedendo una soluzione in tempi rapidi.

È autorizzata la svolta a sinistra da via Mazzini su viale Umberto ed è possibile girare a sinistra su via Bellieni per i veicoli che percorrono viale Umberto in senso discendente. Sono inoltre modificate le fasi semaforiche all’incrocio tra viale Umberto e via Bellieni.

La decisione è stata presa dopo avere effettuato le necessarie valutazioni sulle variazioni dei flussi di traffico e sulle criticità legate alla chiusura di quel tratto di viale Trento.

