Total Impegno 2021, un premio per il sociale

Cagliari. La Total Fashion Academy (ente accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna) dà vita ad un nuovo importante progetto dall’impronta prettamente sociale: TOTAL IMPEGNO 2021, nato da un’idea di Francesco Pili (Event & Project Manager). Si tratta della prima edizione di un appuntamento che ha il fine di riconoscere e premiare le associazioni che si distinguono nel quotidiano per l’ammirevole e significativo impegno sociale e che sono di grande esempio per la collettività.

La data ufficiale dell’evento è fissata per venerdì 23 aprile, ma nelle settimane precedenti, l’intera macchina organizzativa è stata impegnata nelle cerimonie di consegna delle targhe di riconoscimento alle associazioni premiate, e delle menzioni d’onore assegnate a tre professionisti che si sono distinti per meriti. Le consegne si sono svolte in forma privata e nel pieno rispetto delle regole dettate dal particolare periodo storico.

Riconoscimenti Total Impegno 2021:

ASMAR – ASSOCIAZIONE SARDA MALATI REUMATICI • ONLUS

A.S.A.R.P. – Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica

ABC – Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA – 118

ACLI sede provinciale di Cagliari APS

Associazione Donne al Traguardo O.D.V.

Menzioni d’onore Total Impegno 2021:

Roberto Pili (Regista Docufilm “BBOY FIERO”)

Luciano Galici (Protagonista Docufilm “BBOY FIERO”)

Giacomo Pisano (Articolo “UN PIANETA UNA RAZZA, QUELLA UMANA” – Nemesis Magazine)

Total Impegno 2021: il programma

I contributi filmati dei riconoscimenti di tutte le associazioni premiate e delle menzioni d’onore rilasciate, verranno proiettati venerdì 23 aprile, data ufficiale dell’evento presentato da Francesco Pili, che si terrà in modalità online e che vedrà la partecipazione degli studenti della Total Fashion Academy e di quattro Special Guests, i quali commenteranno la rassegna e racconteranno le testimonianze personali in accordo con le tematiche dell’evento.

Special Guests Total Impegno 2021:

On. Valter Piscedda (Consigliere Regione Sardegna)

Dott.ssa Alice Aroni (Consigliere Comune di Villaspeciosa)

Dott. Giacomo Pisano (Collaboratore Nemesis Magazine)

Ilaria Melis (Estetista specializzata presso la Total Fashion Academy)

Un prezioso contributo vedrà l’intervento di Manuela Oggiano (Direttrice della Total Fashion Academy), ideatrice del corso di “Estetica oncologica”, un importante progetto che va oltre l’estetica classica, e che ha la finalità di far acquisire alle allieve le competenze teoriche e pratiche per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su persone che affrontano la terapia oncologica giorno per giorno.

Francesco Pili (Event & Project Manager TOTAL IMPEGNO 2021): «TOTAL IMPEGNO 2021 è stata un’esperienza che mi ha arricchito personalmente e che mi ha permesso di conoscere persone straordinarie che nel quotidiano identificano l’impegno sociale con dedizione, passione, spirito di sacrificio, ma soprattutto lo fanno in punta di piedi, lontani spesso dalle luci dei riflettori. L’idea di dare vita a TOTAL IMPEGNO 2021 è stata fin dall’inizio quella di voler dare voce all’operato delle associazioni coinvolte, ed un pensiero è rivolto anche a tutte le altre che verranno abbracciate dal Progetto nelle edizioni future, perché TOTAL IMPEGNO è un evento destinato a ripetersi negli anni, poiché è da esempi concreti di chi si distingue nel quotidiano, che emerge l’importanza dell’impegno verso la collettività».

Manuela Oggiano (Direttrice Total Fashion Academy): «Il benessere non ha età, non ha sesso, religione o estrazione sociale”. Con questa mission la Total Fashion Academy, scuola di formazione regionale per parrucchiere ed estetiste, prepara i propri alunni ad affrontare tematiche legate al benessere psicofisico dell’essere umano. “Apparire bello” non è sinonimo del “sentirsi bello”. Lo sanno perfettamente tutti coloro che quotidianamente devono combattere con gli effetti di una chemioterapia devastante per il corpo e lo spirito. Da questa analisi è nata nel corso degli anni una Associazione di Operatori del benessere specializzati in oncologia con l’obiettivo di formare figure altamente qualificate. Una stretta collaborazione con oncologi, psicooncologi, fisioterapisti, radioterapisti, dermatologi ha permesso di fornire agli operatori le competenze specifiche per interagire con il paziente nel rispetto massimo dei propri desideri. Il percorso formativo può essere intrapreso solo da coloro che hanno già una esperienza pluriennale nel campo dell’estetica. Con questa ulteriore specializzazione, si ha la possibilità di avviare collaborazioni di volontariato con strutture sanitarie, far parte di una rete regionale di estetiste specializzate in patologie oncologhe e poter operare nel proprio centro con un’alta formazione professionale. Nel 2019, grazie al supporto della dottoressa Efisia Mascia, coordinatrice didattica del progetto, e ad un nutrito staff di medici dell’ospedale Businco di Cagliari, abbiamo dato vita al primo corso regionale di Estetica Oncologica. Dalla teoria alla pratica e così tutti i partecipanti al corso hanno avuto la possibilità di operare come volontari con pazienti in attesa di fare la chemioterapia al V* piano dell’ospedale Businco di Cagliari. Un valore aggiunto alla formazione che ha portato alla creazione dell’Associazione di Volontariato A.I.W.O. Inoltre, come direttrice della Total Fashion Academy, abbiamo da anni avviato delle collaborazioni di volontariato coinvolgendo i nostri ragazzi in progetti di solidarietà sociale, e la loro presenza nelle case di cura per anziani, malati cerebrali o psichici rende il nostro personale altamente specializzato. “Prendersi cura del proprio io” non è uno slogan pubblicitario, ma un valore aggiunto che quotidianamente trasferiamo ai nostri studenti affinché apprendano questa professione con la consapevolezza dell’essere strumento di benessere per il prossimo. La pandemia mondiale che ha colpito tutti gli esseri umani, ci ha fatto riflettere sull’importanza di dire “grazie”. Grazie a coloro che ogni giorno, in svariati settori, hanno contribuito a strappare un sorriso ai meno fortunati. Grazie a coloro che, nel silenzio assordante di questa malattia, hanno messo a disposizione capacità, tempo, competenze, per proteggere le categorie più sensibili. Total Impegno 2021 vuole rappresentare un piccolo gesto di gratitudine nei confronti di tutti coloro che nel totale anonimato hanno donato il proprio essere per il benessere dell’intera comunità. Il nostro impegno vuole essere da apripista nei confronti delle istituzioni e tutti coloro che occupano i piani alti dei palazzi decisionali, affinché si adoperino per sostenere tutte le associazioni che quotidianamente si prodigano per rendere più tollerabile il sopraggiungere di svariate patologie».

