Torres, mostra fotografica sulle squadre del settore giovanile

Iniziativa dell’associazione Memoria Storica Torresina nella sede di via Università. Intervista a Sebastiano Virgilio

Sassari. Centosedici anni di storia calcistica per la Torres. L’associazione Memoria Storica Torresina propone una mostra fotografica itinerante dedicata alle squadre del settore giovanile. Un’occasione unica per rivedere tanti giovani sassaresi e calciatori che arrivavano dall’intera isola per provare a giocare nella prima squadra. Ne abbiamo parlato con Sebastiano Virgilio nella sede di via Università 15.

Ico Ribichesu

