Torres, incontro tra Sechi e Abinsula

Collaborazione che potrebbe concretizzarsi una volta terminata la stagione ma che già da subito potrà partire tramite una sponsorizzazione al stadio Vanni Sanna

Sassari. Gli imprenditori Salvatore Sechi del Gruppo Sechi e Andrea Maddau e Pierluigi Pinna del Gruppo Abinsula si sono incontrati per discutere del futuro del calcio sassarese. Dall’incontro – è riportato in una nota congiunta – è emerso l’interesse del gruppo Abinsula a dare vita ad una futura collaborazione con la Torres. Collaborazione che potrebbe concretizzarsi una volta terminata la stagione in corso ma che già da subito potrà partire tramite una sponsorizzazione pubblicitaria all’interno dello stadio Vanni Sanna. Al momento, per questioni di opportunità condivise dagli imprenditori impegnati nella gestione delle rispettive società calcistiche, rimangono separati e indipendenti i percorsi sportivi dell’attuale stagione che ci si augura possa avere riscontri positivi per entrambe le squadre.

L’incontro è avvenuto nell’interesse di entrambi i gruppi imprenditoriali anche per mettere fine alla ridda di indiscrezioni che hanno circolato in città in questi anni e che hanno alimentato ostilità inesistenti.

L’auspicio comune, a maggior ragione in un momento economico difficile come quello che stiamo vivendo, è trovare le giuste sinergie fra le realtà imprenditoriali cittadine, nell’interesse della Torres, patrimonio sportivo cittadino nel cuore di tutti i sassaresi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...