Torres, ieri sopralluogo al Vanni Sanna

Sassari. Si è svolto venerdì mattina un sopralluogo, da parte dei consiglieri comunali e dei tecnici del Comune di Sassari, presso lo stadio Vanni Sanna. Ciò fa seguito a un incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra il presidente dei rossoblù, Salvatore Sechi, il sindaco Nanni Campus e l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Meazza.

«Accogliamo con favore l’impegno del Comune di Sassari nei confronti dello stadio Vanni Sanna. Abbiamo richiamato più volte l’attenzione sulla struttura e in questo momento è necessario fare fronte ai lavori non più procrastinabili per mettere lo stadio in sicurezza e farci trovare pronti per qualsiasi decisione che sarà presa dalla Federazione sul prossimo campionato della Torres», queste le parole di Sechi.

Al centro la manutenzione e la sistemazione dello stadio, anche in base alle nuove normative contro la diffusione del Coronavirus. L’obiettivo è anche quello di avere, da parte della Torres, la gestione diretta dell’impianto.

Contestualmente all’attenzione sullo stadio, la Torres ha iniziato i lavori di sistemazione nella struttura Arena del Sole, in concessione alla società per 7 anni e destinata al settore giovanile rossoblù: «Ci sono molte problematiche da risolvere in un’area che era stata abbandonata per molti anni. In questo periodo di nostra gestione siamo riusciti a renderla fruibile ma ora è necessario uno sforzo ulteriore perché i lavori non possono essere più rimandati».

«Come è noto la Torres non ha strutture cittadine e sull’Arena del Sole le spese sono sempre state a carico della Società. Lo scorso anno abbiamo preso in affitto tutto l’anno le strutture di Usini per gli allenamenti – ha concluso Sechi – ma cercheremo di ultimare tutti i lavori in tempo per la ripresa dei prossimi campionati giovanili».

