Tore Fazzi: “Inue nasched su sole”

Il primo dicembre è uscito il singolo “Inue nasched su sole” la prima esperienza da solista di Tore Fazzi che, dopo una quarantennale carriera con il gruppo dei Collage, di cui resta indiscusso leader,

ha deciso di concretizzare un progetto da tempo in stand by.

Questo primo singolo fa parte di un lavoro di prossima uscita, contenente sei brani in lingua sarda, tutti impreziositi da prestigiosi featuring con esponenti di spicco del panorama musicale sardo e porta la firma di Angelo Pilo, poliedrico artista sardo. Tutti gli altri brani sono firmati da Tore Fazzi.

La storia è questa. Siamo in pieno lockdown, Tore sta lavorando al suo personale progetto: quello di un disco in lingua sarda in collaborazione con tanti amici artisti del panorama musicale sardo e decide di puntare su “Inue nasched su sole” come primo singolo, individuando in Maria Giovanna Cherchi, una delle più grandi interpreti di sempre della canzone sarda, la perfetta partner femminile.

Dal primo dicembre sono attivi streaming e download del brano sulle principali piattaforme digitali, mentre il relativo videoclip è sul canale ufficiale dei Collage: https://www.youtube.com/c/CollageIt

