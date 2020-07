L’omaggio sardo all’intellettuale romagnolo. Dal 21 luglio a Monserrato (Cagliari) una rassegna tra incontri e proiezioni nel centenario dalla nascita

Monserrato. Intellettuale poliedrico, poeta, romanziere e pittore, Tonino Guerra è stato nondimeno un attivo sceneggiatore di tanti capolavori del cinema. A cento anni dalla nascita, questo straordinario narratore del Novecento sarà ricordato anche in Sardegna con la rassegna “Tonino Guerra scrittore per il cinema”: dal 21 luglio al 23 settembre, un primo ciclo di appuntamenti, tra incontri e proiezioni, sarà offerto nello spazio all’aperto della Casa della Cultura di Monserrato. Mentre la seconda parte si terrà dal 2 ottobre al 7 dicembre nel Teatro casa della Cultura. Saranno proposti ben 21 titoli della vastissima produzione dell’artista romagnolo. L’ingresso è libero.

L’iniziativa è organizzata dal “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Tonino Guerra” composto da Guido Conti, Patrizia Masala, Daniela Marcheschi, Alessandro Macis e Roberto Chiesi (istituito con decreto del Ministro per i Beni culturali e per il Turismo il 28 novembre 2019), in sinergia con l’associazione Hermaea di Cagliari, il Comune di Monserrato e la Regione Autonoma della Sardegna con la collaborazione di diverse Università, Centri studi, associazioni culturali e media partners.

L’inaugurazione è in programma martedì 21 luglio alle 21 negli spazi all’aperto della casa della Cultura in Monserrato, in via Giulio Cesare 37, a partire dalla proiezione del docu-film “Santarcangelo di Romagna. Nasce un campione” del 1953, che è anche il risultato della prima sceneggiatura, scritta insieme a Elio Petri. Subito dopo sarà proposto “Il lungo viaggio” (1997) di Andrej Khrzhanovskij.

Nel corso della serata, introdotta da Alessandro Macis, interverranno il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, l’assessora alla Cultura, Emanuela Stara e, in rappresentanza del Comitato, il presidente Guido Conti, Patrizia Masala e Alessandro Macis.

Sono oltre cento i film pensati, vissuti e sceneggiati da Tonino Guerra insieme a grandi registi che hanno nobilitato l’arte cinematografica. La retrospettiva presenterà lavori realizzati con Elio Petri, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Francesco Rosi, Theo Angelopoulos, Andrej Tarkovskij, Vittorio De Sica, Mario Monicelli e altri.

A introdurre le proiezioni saranno docenti, esperti, critici e operatori culturali provenienti da tutta Italia, come Piero Spila, Michele Guerra, Anton Giulio Mancino, Giorgia Bruni, Diego Cavallotti, Franco Montini, Massimo Tria, Tonino De Pace, Roberto Silvestri, Gabriella Gallozzi. Interverranno inoltre Antioco Floris, Elisabetta Randaccio, Eleonora Migliorini, Marco Asunis, Massimo Spiga, Gigi Cabras.

La letteratura di Tonino Guerra – ed è questa un’altra novità che il Comitato Nazionale intende proporre – non va estrapolata, bensì inserita in contesti formali molteplici per una lettura multidisciplinare ed interdisciplinare a tutto tondo.

«In un intellettuale e in un artista, l’umiltà è spesso sinonimo di grandezza – affermano gli organizzatori –. Con la tenerezza e la purezza di un bambino, Guerra minimizzava il contributo dato, attraverso la scrittura, alla realizzazione di tanti film. Mentre il suo poliedrico universo creativo, a partire dalla poesia, si dipanava tra ricordi, sogno e mondo fantastico, in una lunga e continua narrazione per immagini».

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Monserrato – Spazio all’aperto casa della Cultura

Parte I – dal 21 luglio al 23 settembre 2020 – ore 21

Martedì 21 luglio

Inaugurazione rassegna e saluti degli organizzatori

Intervengono: Tomaso Locci, sindaco comune di Monserrato; Emanuela Stara, assessora alla cultura comune di Monserrato; Guido Conti, presidente Comitato Nazionale T. Guerra; Patrizia Masala, membro comitato Nazionale T. Guerra; Alessandro Macis, membro Comitato Nazionale T. Guerra.

segue la proiezione dei film

Santarcangelo di Romagna. Nasce un campione (1953), 11’ di Elio Petri

Il lungo viaggio (1997), 20’ di Andrej Khrzhanovskij

Introduce Alessandro Macis, Comitato Nazionale Tonino Guerra

Martedì 28 luglio

Proiezione del film “I giorni contati” (1962), 106’ di Elio Petri

Introduce Alessandro Macis, Comitato nazionale Tonino Guerra

Mercoledì 5 agosto

Proiezione del film “Il deserto rosso” (1964), 120’ di Michelangelo Antonioni

Introduce Piero Spila, vicepresidente S.N.C.C.I.

Mercoledì 12 agosto

Proiezione del film “I girasoli” (1969), 107’ di Vittorio De Sica

Introduce Antioco Floris, docente Università di Cagliari

Mercoledì 19 agosto

Proiezione del film “Zabrinskie point” (1969), 109’ di Michelangelo Antonioni

Introduce Michele Guerra, docente Università di Parma

assessore alla Cultura comune di Parma (capitale della cultura 2020/2021)

Mercoledì 26 agosto

Proiezione del film “Caro Michele” (1976), 104’ di Mario Monicelli

Introduce Elisabetta Randaccio, critica cinematografica

Mercoledì 2 settembre

Proiezione del film “Cadaveri eccellenti” (1976), 115’ di Francesco Rosi

Introduce Anton Giulio Mancino, docente Università di Macerata

Mercoledì 9 settembre

Proiezione del film “Morti sospette” (1978), 123’ di Jacques Deray

Introduce Giorgia Bruni, responsabile editing testi Centro Studi – progetto EMUI

Mercoledì 16 settembre

Proiezione del film “Tre fratelli” (1981), 113’ di Francesco Rosi

Introduce Diego Cavallotti, ricercatore Università di Cagliari

Mercoledì 23 settembre

Proiezione del film “La notte di San Lorenzo” (1982), 105’ dei F.lli Taviani

Introduce Franco Montini, presidente S.N.C.C.I.

MONSERRATO – Teatro casa della Cultura

Parte II – dal 7 ottobre al 9 dicembre 2020 – ore 20.30

Mercoledì 7 ottobre

Proiezione del film “Nostalghia” (1983), 121’ di Andreij Tarkovskij

Introduce Massimo Tria, docente Università di Cagliari

Mercoledì 14 ottobre

Proiezione del film “Identificazione di una donna” (1982), 130’ di Michelangelo Antonioni

Introduce Elisabetta Randaccio, critica cinematografica

Mercoledì 21 ottobre

Proiezione del film “E la nave va” (1983), 132’ di Federico Fellini

Introduce Roberto Chiesi, Comitato Nazionale Tonino Guerra

Mercoledì 28 ottobre

Proiezione del film “Ginger e Fred” (1986), 125’ di Federico Fellini

Introduce Tonino De Pace, presidente Circolo C. Zavattini Reggio Calabria

Mercoledì 4 novembre

Proiezione del film “Il volo” (1986), 122’ di Theodor Angelopoulos

Introduce Roberto Silvestri, critico cinematografico

Mercoledì 11 novembre

Proiezione del film “Paesaggio nella nebbia” (1988), 127’ di Theodor Angelopoulos

Introduce Eleonora Migliorini, operatrice culturale

Mercoledì 18 novembre

Proiezione del film “Stanno tutti bene” (1990), 121’ di Giuseppe Tornatore

Introduce Marco Asunis, presidente nazionale F.I.C.C.

Mercoledì 25 novembre

Presentazione del catalogo della rassegna a cura del Comitato Nazionale Tonino Guerra

Segue la proiezione del film “Il leone dalla barba bianca” (1994), 30’ di A. Chrzanovskij

Introduce Massimo Spiga, scrittore e sceneggiatore

Mercoledì 2 dicembre

Proiezione del film “Il cane e il suo generale” (2003), 72’ di Francis Nielsen

Introduce Gabriella Gallozzi, direttrice BookCiak Magazine

Mercoledì 9 dicembre

Proiezione del film “Bab’Aziz. Il principe che contemplava la sua anima” (2005), 96’ di Nacer Khemir

Introduce Gigi Cabras, segretario Centro Regionale FICC Sardegna

I partner

Università Aristotele di Salonicco (Grecia); CLEPUL Università di Madeira (Portogallo); Università di Parma; Università di Utrecht (Olanda); Università di Stettino (Polonia); Università Città del Capo (Sudafrica); Associazione Culturale L’Alambicco (Cagliari); Associazione La macchina cinema (Cagliari); Circolo del Cinema C. Zavattini (Reggio Calabria); FICC Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (Roma); IFFS International Federation Film of Societes (Portogallo); ANAC Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Roma); CISESG Centro Internazionale Studi Europei Sirio Giannini (Seravezza – Lucca); CISLE Centro Internazionale Studi per le Letterature Europee (Torino); Cooperativa Letteraria (Torino); S.N.C.C.I. Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Roma); CineCritica Web (Roma)

Unica Radio – University WebRadio (Cagliari); BookCiak Magazine (Roma); Associazione Calipso (Roma)

