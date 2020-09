Test d’ingresso: a Sassari 703 candidati per Professioni sanitarie

Si è svolto anche il test per Scienze dell’Architettura e del progetto, ma in modalità telematica. Gli iscritti alla prova erano 120 per 70 posti

Sassari. Oggi a Sassari gli spazi di Promocamera a Predda Niedda hanno ospitato 703 candidati al test di ammissione a numero programmato nazionale ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università di Sassari (erano 833 le domande pervenute).

Candidate e candidati obbligatoriamente in mascherina, ai quali è stata misurata la temperatura in ingresso, sono stati convocati a intervalli regolari al fine di evitare assembramenti in prossimità della zona di svolgimento del test. Tutti i partecipanti hanno dovuto autocertificare le buone condizioni di salute.

I posti disponibili quest’anno sono in Infermieristica 200, in Ostetricia 18, 33 in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 35 in Tecniche di laboratorio biomedico (qui il bando https://www.uniss.it/bandi/bando-ammissione-ai-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie-1).

Il test, iniziato alle 12 in tutta Italia, era costituito da 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti. L’esito della prova sarà reso noto mediante pubblicazione delle graduatorie di merito entro il 13 ottobre 2020 sul sito (https://www.uniss.it/programmatonazionale).

Oggi si è svolto anche il test d’ingresso per Scienze dell’Architettura e del progetto, ma in modalità telematica. Gli iscritti alla prova erano 120 per 70 posti così suddivisi: 30 per il curriculum Architettura, 30 per il curriculum Design, 10 per cittadini comunitari residenti all’estero (di cui 6 riservati ai cittadini cinesi). Candidati e candidate hanno dovuto rispondere a 40 quesiti in 70 minuti. Queste le materie oggetto del test: cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

Il test di Architettura è in contemporanea a livello nazionale ma in date diverse a discrezione dei singoli atenei. L’orario di inizio è comune a tutte le università che scelgono la medesima data. La graduatoria sarà pubblicata entro il 16 settembre sul portale d’Ateneo https://www.uniss.it/numeroprogrammatoe sul sito del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica. Tutte le altre informazioni sono contenute nel bando:

https://www.uniss.it/sites/default/files/offerta_formativa/test_accesso_programmato_nazionale/bando_sdap_fto_carpinelli.pdf.

Hanno già avuto luogo nei giorni scorsi i test di Medicina Veterinaria e Medicina e Odontoiatria.

Bandi numero programmato: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/prove-di-accesso-ai-corsi-di-studio/corsi-numero-programmato/corsi-numero-programmato-nazionale-20202021

Offerta formativa: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/i-nostri-corsi

