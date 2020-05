Terzo appuntamento con “La città in-attesa”

Il 25 maggio Giandomenico Amendola e Dino Borri. Il ciclo di seminari e dialoghi on line è a cura dell’Università di Sassari

Sassari. Prosegue il ciclo di seminari e dialoghi on line “la città in-attesa”, a cura dell’Università di Sassari, assieme a studiosi e studiose di diverse discipline, per provare a disegnare i luoghi che abiteremo e in cui dovremo imparare a convivere con chi è “altro” da noi, con i virus, i rischi, alcune paure. Prossimo appuntamento lunedì 25 maggio, dalle 15,30 alle 17 con Giandomenico Amendola e Dino Borri

L’evento si terrà su Teams ed è aperto al pubblico al link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYyNGFmYzQtMjAwNS00ZTQ1LWI0NjktMmY0NWFhOGRmY2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%223dae465c-443e-4799-ba4c-2c23483f88e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Giandomenico Amendola, già professore ordinario di Sociologia Urbana nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari e poi dell’Università di Firenze, ha insegnato e svolto ricerche in alcune delle più importanti università statunitensi. Già presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia, è autore di numerosi volumi, molti dei quali tradotti, tra i quali La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea (1997); Technological Imagination and the Historic City (con D. Frenchman e W.J. Mitchell, 2009); Tra Dedalo e Icaro. La nuova domanda di città (2010), Sguardi sulla città moderna. Narrazioni e rappresentazioni di urbanisti, sociologi, scrittori e artisti (2019).

Dino Borri, già professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica al Politecnico di Bari, che ha contribuito a fondare, ha diretto la rivista Urbanistica e fondato e diretto il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico di Bari, la Fondazione Astengo, la collana “Pianificazione urbana e regionale” e la rivista PluriMondi edite da Dedalo. Ha diretto numerose iniziative di cooperazione internazionale e nazionale tra Università finanziate dall’Unione Europea e altre agenzie. Presidente della sez. Puglia del FAI – Fondo Ambiente Italiano, è stato designato più volte come esperto dal Ministero dell’Ambiente.

