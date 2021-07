Tennistavolo Sassari, ai campionati giovanili quinto posto della squadra maschile

Nel singolare ragazzi femminile Laura Pinna unica a strappare due set alla campionessa Sofia Minurri

Terni. Esperienza formativa e anche qualche bella vittoria. Si può considerare positivo il bilancio dei cinque atleti del Tennistavolo Sassari che nel palazzetto “Aldo De Santis” di Terni hanno preso parte alle gare maschili e femminili, individuali e a squadre dei Campionati Italiani Giovanili, rivolte ai settori Giovanissimi, Ragazzi e Allievi. La sede del centro di preparazione olimpica della Federazione ha radunato ben 360 ragazzi e ragazze di 91 squadre provenienti da tutta Italia. «I nostri cinque giovani atleti hanno mostrato netti miglioramenti che fanno ben sperare per il futuro. Dobbiamo proseguire nel percorso di crescita per poter competere a livello ancor più alto», è il commento del Segun Abayomi Olawale.

Nella gara di singolare maschile giovanissimi Simone Demontis e Nicola Cilloco hanno ben giocato pur non riuscendo a superare il girone di qualificazione, nella giornata successiva gli stessi Simone Demontis, Nicola Cilloco e Edoardo Eremita si sono ben comportati nella gara a squadre superando negli ottavi il Tennistavolo Firenze per poi cedere ai vice campioni del Kras Sgonico. Un promettente quinto posto in vista della prossima stagione.

La gara singolare ragazzi femminile ha visto una bella prestazione di Laura Pinna che ha superato il girone di qualificazione superando nettamente sia Cecilia Castro che Melissa Zaniboni e cedendo solo alla quotata Sara Dal Fabbro in tre combattutissimi set. Nel tabellone finale dopo una bellissima prestazione cedeva per 3 set a 2 alla futura campionessa d’Italia Sofia Minurri che proprio contro la sassarese ha ceduto gli unici due set del torneo.

Nella stessa gara ha partecipato anche Maria Laura Mura non riuscendo a superare il girone, le due ragazze si sono ben comportate nella gara a squadre conquistando un bel quinto posto.

