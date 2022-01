Tennis, prequali IBI 2022: a Sassari passano Spina e Ciulla

Sui campi dell’Accademia Tennis, si sono imposti Ruggero Ciulla (4.2) nel tabellone maschile e Giorgia Spina (4.1) in quello femminile

Sassari. La tappa sassarese di prequalificazione agli IBI 2022 di IV categoria ha emesso i suoi verdetti sabato 29 gennaio. Sui campi in greenset dell’Accademia Tennis Sassari, si sono imposti Ruggero Ciulla (4.2) nel tabellone maschile e Giorgia Spina (4.1) in quello femminile.

Sembra di vivere un déjà-vu rispetto al torneo FIT “Farmacia Laneri” organizzato appena un mese fa sugli stessi campi dal Maestro Mino Piu e dall’istruttore Carlo Piu, con la collaborazione della giudice arbitro Sara Pinna. Nel caso del torneo femminile è stata riprodotta addirittura la stessa finale, con Sara Francesca Rosalia Ruiu del TC Bono (4.1) di nuovo seconda classificata: 6-0 6-1 il punteggio conclusivo a favore dell’under 14 tesserata con l’ASD Milano 26 di Sassari.

Nella finale maschile, Ruggero Ciulla del TC Terranova Olbia ha avuto la meglio su Stefano Polo (4.1 dell’Accademia Tennis Sassari) per 6-2 1-2 e ritiro.

Nel doppio femminile hanno vinto Sofia Ruiu e Sara Francesca Rosalia Ruiu, mentre il doppio maschile ha premiato la coppia di casa Andrea Bertuzzi e Stefano Polo.

In tutto i quattro tabelloni hanno raccolto 78 iscrizioni.

Rinnovato grazie all’arrivo della Maestra Linda Ferrando, ex numero 36 della classifica WTA, il circolo Accademia Tennis sta dimostrando grande impegno nell’organizzazione dei tornei, diventando un sicuro punto di riferimento in questo senso nella provincia di Sassari anche per il circuito FITPRA. A giugno tornerà l’evento più atteso, il torneo “Accademia Open”.

