Tassa occupazione suolo pubblico, scontro in Commissione

Accesa discussione sulla modifica del regolamento che prevede l’esclusione della riduzione del 70 per cento per diverse vie del centro. Il servizio di Adriano Porqueddu

Sassari. Muro contro muro tra opposizione e maggioranza questo pomeriggio (giovedì) durante la seduta della II Commissione consiliare (Bilancio e Finanze). All’ordine del giorno l’esame della proposta di modifica del comma 2 dell’articolo 18 del Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa. In sintesi, l’attuale riduzione del 70 per cento della Tosap, prevista per alcune vie (tra cui corso Margherita di Savoia, via Torre Tonda, via Brigata Sassari, piazza Rosario, via e vicolo Luzzatti, largo Cavallotti e altre) verrebbe eliminata e si passerebbe a dover pagare il 100 per cento dell’importo, anziché il 30 per cento. Al termine della discussione, presente l’assessore Carlo Sardara, il presidente della Commissione Marco Manca ha deciso di rinviare la prosecuzione dell’esame della pratica e la votazione. Alla riunione hanno assistito alcuni titolari dei locali di via Torre Tonda. Il servizio è di Adriano Porqueddu.

