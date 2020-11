Tariffe mensa a Sassari, la Giunta spiega quando c’è la riduzione del 50 per cento

Si applica quando i bambini non hanno usufruito del pasto per almeno 10 giorni al mese. Palazzo Ducale ha approvato una delibera per fare chiarezza

Sassari. La riduzione del 50 per cento delle tariffe prevista per il servizio mensa si applica quando i bambini non hanno usufruito del pasto per almeno 10 giorni al mese, pari alla metà dei giorni in cui il servizio è erogato. La precisazione sull’interpretazione corretta da dare alla normativa è arrivata dalla Giunta comunale che ha approvato una delibera per fare chiarezza, in quanto la previsione generale aveva creato un po’ di confusione.

Partendo dalla considerazione che il servizio mensa scolastica è erogato mediamente per 20 giorni al mese, con la delibera attuale si è voluto chiarire dunque che la riduzione del 50 per cento si applica quando il bambino si è assentato per almeno 10 giorni in un mese, pari alla metà dei giorni in cui il servizio viene erogato.

