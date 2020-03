Sul sito del Comune di Sassari l’elenco dei negozi che consegnano a domicilio

Database in continuo aggiornamento, che attualmente conta 50 adesioni, creato dalla Protezione civile comunale

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’elenco e i contatti degli esercizi commerciali che svolgono a Sassari il servizio di consegne a domicilio della merce. Si tratta di un database in continuo aggiornamento, che attualmente conta 50 adesioni, creato dalla Protezione civile comunale per permettere alla popolazione di evitare di dover uscire dalla propria abitazione, anche se per fare la spesa. Hanno aderito diversi tipi di rivenditori di generi alimentari (dai supermercati, ai negozi specializzati fino alle pizzerie), farmacie, rivenditori di bombole, di pellet, carburanti ed erboristerie.

Tutti gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, le farmacie e parafarmacie che fanno consegne a domicilio possono aderire, è sufficiente contattare la mail protezionecivile@comune.sassari.it. Lo scopo è quello di creare una mappa e un database di tutti gli esercizi che svolgono questo servizio, in modo che i cittadini sappiano a chi rivolgersi e non debbano uscire di casa. La Protezione civile, attraverso il numero verde 800615125 e l’elenco pubblicato e costantemente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it, fornirà alla popolazione questa importante informazione. Uscire per acquistare beni di prima necessità è tra le motivazioni ammesse, ma è necessario limitare quanto possibile gli spostamenti; pertanto avere l’opportunità di usufruire del servizio a domicilio è un’opzione da cogliere quanto più possibile. La Protezione civile comunale è contattabile anche allo 079279048 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

