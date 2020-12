Stop casalingo per il Latte Dolce, passa il Latina

Al 16’ della prima frazione il numero 3 Pompei vince due rimpalli e pesca il jolly che vale il vantaggio ospite: 0-1

Sennori. Anticipo di campionato sabato pomeriggio al “Basilio Canu” di Sennori. Sul Golfo dell’Asinara è di scena la capolista del girone G, Latina. Mister Stefano Udassi si affida in attacco al trio composto da Fabrizio Roberti, Gigi Scotto e Dudu Kone: potenza e velocità. Iniziali fasi di studio, si lotta in mediana con pochi sbocchi verso le due porte. I padroni di casa provano a spingere, ma al 16’ della prima frazione il numero 3 Pompei vince due rimpalli e pesca il jolly che vale il vantaggio ospite: 0-1. I padroni di casa ci provano con Gigi Scotto a servire in area Dudu Kone: l’attaccante è in anticipo, ma l’arbitro fischia fallo a sfavore. Al 31’ Daniele Bianchi tenta la conclusione dalla distanza, buona la coordinazione ma palla a lato. Al 33’ un errore sassarese manda Di Renzo al tiro: sciabolata secca che però sbatte sul palo. Due minuti dopo ancora Daniel Bianchi ci prova dal limite: pallone deviato e pallone in calcio d’angolo. Sarritzu centra un alto palo al 37’. Tortolano finisce a terra (non c’è alcun contatto, si fa male da solo) e urla dal dolore: probabile torsione del ginocchio per il numero 11 che non ce la fa ed è portato fuori dal campo in barella. Entra Alessandro. Sono quattro i minuti di recupero. Al 49’ il direttore di gara fischia rigore sul contatto fra Tommaso Arzu e Teraschi: Alessandro va sul dischetto, ma Kajus Urbietis resta freddo e para a terra. Tutti negli spogliatoi dopo 4’ di recupero. Al 3’ del secondo tempo ancora Daniele Bianchi – visto Alonzi fuori dai pali – prova il colpo dalla lunga: buona l’idea, pallone a spegnersi sul fondo. Il gioco si ferma ancora una volta e Teraschi, prima rimasto a terra, esce dal campo. Pressione del Latina, spunto biancoceleste con Michele Pisanu con il numero uno avversario a bloccare. Proprio Michele Pisanu lascia spazio a Stefano Guberti al 12’ della ripresa. Il Sassari Latte Dolce spinge sulla corsia di sinistra e tenta di sfruttare corsie laterali. Federico Pireddu dà fiato a Paolo Tuccio. Al 65’ l’insidioso tiro Sarritzu è deviato in calcio d’angolo. I biancocelesti protestano per un sospetto tocco di mano in area, Fabrizio Roberti impatta bene di testa con il pallone ma non trova la via della rete, traversone di Stefano Guberti che non trova la deviazione vincente. Dentro Gianmarco Marcangeli per Dudu Kone. Ripetuti tentativi degli uomini di mister Udassi, ma che non trovano lo specchio della porta fra ribattute e conclusioni a lato. Ammonizione per Gigi Scotto. Il Latina contiene, e aspetta le opportunità per ripartire. Un altro sospetto fallo di mano in area stoppa il tiro di Gigi Scotto: proteste veementi da parte isolana, ma ancora una volta è nulla di fatto. Orlando sostituisce Sarritzu. In campo anche Luca Scognamillo per Nicolò Antonelli. Sponda laziale, esce Teraschi per Mastrone. All’87’ Barberini riceve e calcia, alto oltre la traversa. Giallo a Mastrone per perdita di tempo. Cinque i minuti di recupero. Daniele Bianchi calcia da 20 metri ma non trova la porta. Dopo un ulteriore minuto di recupero, finisce 0-1 per il Latina.

Stadio “Basilio Canu” di Sennori

Sassari calcio Latte Dolce: Urbietis, Tuccio, Arzu, Cabeccia, Bianchi, Antonelli (39’ st Scognamillo), Kone (28’ st Marcangeli, Pisanu (12’ st Guberti), Scotto, Piga (18’ st Pireddu), Roberti. A disposizione: Garau, Gianni, Patacchiola, Serra, Fadda. Allenatore: Stefano Udassi

Latina: Alozni, Pompei, Sevieri (48’ st Bardini), Teraschi (40’ st Mastrone), Di Renzo (47’ st Atiagli), Tortolano (41’pt Alessandro), Bsberini, Allegra, Esposito, Giorgini, Sarritzu (37’ st Orlando). A disposizione: Gallo, Vinacri, Ricci, Pastore. Allenatore Raffaele Scudieri

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Guardalinee: Stefano Gaddoni e Claudiu Fecheta di Faenza

Reti: 16’ pt Pompei (LTN)

