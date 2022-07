Stintino Jazz&Classica, il primo concerto è con il Lolek

Mercoledì 6 luglio alle 21 “A little jazz Mass” nella chiesa del paese

Stintino. Sarà la musica corale ad aprire gli eventi live di Stintino Jazz&Classica. Domani, mercoledì 6 luglio, alle 21, nella chiesa dell’Immacolata Concezione al centro del paese il Lolek Vocal ensemble diretto da Barbara Agnello presenta “A little jazz Mass” una piccola Messa in jazz. Il concerto sarà diviso in due parti: nella prima, le voci bianche interpreteranno un repertorio quasi esclusivamente di autori italiani contemporanei, brani di musica popolare ma anche musiche d’autore originali, da Manolo da Rold a Maurizio Santoiemma, da Andrea Basevi a Giorgio Susana. «Racconteremo dell’importanza della tutela dell’ambiente, di come con una canzone sia possibile imparare le formule matematiche, ma anche augurare che piccoli semi di suono germoglino nei cuori dei bambini fino al silenzio dell’ascolto», spiega Barbara Agnello. La seconda parte, con il coro giovanile femminile, sarà invece dedicata alla figura di Bob Chilcott, compositore britannico che ha dedicato molte sue composizioni alle formazioni giovanili. Il programma sarà chiuso con la vera e propria Messa in jazz, scritta nel 2004 per il Crescent City Festival di New Orleans. La struttura è quella della messa breve usata dai grandi compositori classici con una struttura formata da Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei: una Messa in cui le 5 parti della liturgia sacra si fondono con le modalità proprie del jazz e della black music, come il groove, lo swing e il blues. L’appuntamento apre i dieci giorni di concerti che affiancano quest’anno le masterclass di Canto lirico con Cristina Melis e di Jazz con Roberto Spadoni e Bruno Tommaso in corso di svolgimento a Stintino. Fino al 15 luglio, ogni giorno si alterneranno eventi live tra il porto vecchio e il Museo della Tonnara. Stintino Jazz&Classica, organizzato dall’Associazione culturale musicale teatrale LABohème, è un ciclo di concerti e seminari arrivato alla nona edizione, in collaborazione con il Comune di Stintino e il contributo di Banco di Sardegna e Fondazione di Sardegna. Gli eventi live sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...