Stephane Casalta stasera al World Music Festival

La voce della tradizione del canto polifonico corso. Prosegue in piazza Moretti a Sassari il successo della rassegna

Sassari. Nuovo appuntamento del “World Music Festival” in piazza Moretti all’interno della rassegna “Sassariestate”. Il cartellone che sta ottenendo ad ogni appuntamento grande successo di pubblico presenta domenica 25 luglio alle 21,30 Stephane Casalta un cantautore corso che attinge nel suo lavoro dalla grande tradizione del canto polifonico tipico della sua isola d’origine. Dopo l’esordio con il noto gruppo “A Filetta” Casalta fonda successivamente il gruppo “Giramondu” che in pochi anni diverrà un punto di riferimento per questo genere musicale nel Mediterraneo.

Casalta sceglie in seguito di proseguire il suo cammino come solista, anche se numerose collaborazioni costellano il suo percorso in particolare il progetto “Animantiga”, che nasce dall’incontro con Giovanni Ceccarelli e van Lins. Nel 2007 Casalta collabora con la cantante algherese Franca Masu costituendo il duo Genminas che ottiene ottimi consensi in un lungo tour in Sardegna. L’artista corso inizia piu tardi a lavorare anche con la cantante genovese Roberta Alloisio con cui nel 2016 fonda il progetto “Animantiga – Voci tra Corsica e Liguria” con cui collaborano molti artisti italiani e còrsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...