Stampanti 3D e laser per realizzare prototipi di schermi facciali

Il gruppo “Makers Pro Sa Sardegna” lancia il progetto: Sos Makers pro sa Sanidade e Sa Sardigna

Sassari. Giocare di squadra mettendo in campo tutto il know how di cui la Sardegna può disporre. In piena emergenza coronavirus nasce il gruppo di lavoro “Makers Pro Sa Sardigna”, team che coinvolge tanti maker dell’Isola fra cui Abinsula, FabLab Uniss, Università di Sassari, Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” (ArtLab), AILUN/Simannu – Fab Lab Make in Nuoro, Eikon, FabLab Cagliari, FabLAB Sulcis, Laboratorio K, FabLab Sassari, Sardegna 2050 e Centro Servizi Computer.

Un vero e proprio laboratorio multitasking e iper tecnologico – aperto ogni giorno all’apporto di nuovi contributi e in divenire – in cui lavorare su idee da trasformare in concreta realtà, idee da sfruttare a support di chi in prima linea combatte contro il diffondersi del Covid 19.

La prima missione nell’agenda del gruppo è il progetto “Sos Makers pro sa Sanidade e Sa Sardigna”: un nome che richiama all’esigenza, impellente impegnativa e da risolvere grazie alla piena volontà di contribuire, attraverso tecnologie come stampa 3D e taglio laser, alla produzione di prototipi per la protezione dal virus.

Il primo atteso risultato sarà rappresentato dalla consegna di 340 prototipi di schermi facciali prodotti dai FabLab pubblici e privati per la valutazione e il testing da operare negli ospedali dell’intera Sardegna. Altri 500 schermi sono già in stampa. La prototipazione rapida è stata possibile grazie a Sardegna Ricerche, che ha acquistato e messo a disposizione il materiale dei suoi laboratori per il raggiungimento dell’obiettivo.

