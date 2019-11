Sport sardo in lutto: è scomparso Gianfranco Fara

Presidente regionale del Coni negli ultimi venti anni, è stato colpito da un infarto. Cordoglio e commozione nell’Isola

Sassari. Il mondo dello sport sardo è in lutto. Questo pomeriggio, colpito da un infarto a casa a Cagliari, è venuto a mancare Gianfranco Fara, 82 anni, presidente regionale del Coni. La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che in questi anni hanno collaborato a vario titolo con lui.

Lucio Masia, responsabile Coni di Sassari-Olbia Tempio, vuole ricordare «il grande lavoro svolto per le varie federazioni del nord Sardegna da un uomo concreto che aveva nel tempo creato una rete di collaborazione con enti, comuni e istituzioni integrando progetti dove lo sport aveva attenzioni di rilievo. Una perdita dolorosa soprattutto per i rapporti umani.

Angelo Vitiello parla di Gianfranco Fara come la persona che ha accompagnato da sempre le diverse abilità con sensibilità e riconoscimenti non sempre scontati in un’ottica di inclusione vera e reale che ha portato grandi successi.

Sconcerto e incredulità sono le prime sensazioni provate da Paolo Poddighe, vice presidente nazionale della Fitarco ed ex presidente Cip Sardegna, che insieme a Gianfranco Fara ha condiviso il passaggio del Cip ad ente autonomo. Poddighe sottolinea il fatto che qualche giorno fa è stato sottoscritto il piano triennale in stretta collaborazione proprio con il Coni Sardegna e «Gianfranco Fara è stato un interprete d’eccezione, una perdita importante per tutto il mondo sportivo regionale».

Per volere del sindaco di Cagliari la camera ardente è stata allestita al palazzetto dello sport del capoluogo sardo. Mercoledì alle 10,30 si svolgeranno i funerali alla Basilica di Bonaria e successivamente il corteo funebre raggiungerà Martis, paese d’origine del presidente Fara.

La redazione di SardegnaDies si associa al dolore della famiglia e ricorderà l’esempio di un grande uomo di sport.

Ico Ribichesu

